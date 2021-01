Florin Pastramă, criză de gelozie din cauza lui Jador! Ce mesaj i-a trimis soției sale: „Mi-a făcut-o urât rău de tot”

In articol:

Florin și Brigitte Pastramă formează unul dintre cele mai controversate cupluri din România. În ciuda tuturor conflictelor, cei doi reușesc să revină în brațele celuilalt și să rezolve orice neînțelegere care i-a despărțit. Florin pastramă nu se ascunde de faptul că este un bărbat gelos, mai ales când soția lui este atât de curtată de bărbații din jur.

Invitați într-o emisiune televizată, Florin și Brigitte Pastramă au povestit despre una dintre crizele de gelozie ale afaceristului. Se pare că la mijloc se afla Jador, iar Florin Pastramă a purtat o discuție serioasă cu el.

„Mi-a făcut-o urât de tot. Am postat ceva cu Jador și eu am ales o melodie de fundal, iar el a făcut semnul ălă de pupic, că am găsit eu melodia aceea și el (nr. Florin) a luat telefonul, a văzut și a început să vorbească cu Jador, că noi eram atunci certați de vreo două zile. L-a făcut pe Jador terci și varză. Îți dai seama ce rușine”,a povestit Brigitte Pastramă.

Florin Pastramă, gelos pe Jador! Ce legătură are cu soția lui

Florin Pastramă a recunoscut că este gelos pe toți bărbații care îi dau mesja soției sale, motiv pentru care îi sfătuiește să nu îi mai dea mesaje pentru că vor vorbi cu el. Legat de Jador, soțul lui Brigitte Pastramă a mărturisit că a fost dezamăgit de răspunsul pe care i l-a dat și nu ia plăcut cum a abordat situația.

„Dacă a fost la un eveniment cu mai multă lume, de ce a făcut poză doar cu el și nu cu toți. Eu l-am întrebat de ce i-a dat pupic nevesti-mii și el mi-a spus: „Cred că glumești”. Putea să spună: „Frate, stai liniștit, am dat din respect sau ceva”. Mai spun încă odată, nu îi mai dați mesaj lui Brigitte pentru că vorbiți cu mine”,a Florin Pastramă.