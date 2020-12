Florin Pastramă își trădează soția?! Ce face soțul lui Brigitte când ea nu este în preajmă. Dezvăluiri incendiare: „Florin când pleacă de acasă...”

Florin Pastramă este acuzat de infidelitate de fosta iubită, Raluca Podea.

Brigitte Pastramă și Raluca Podea sunt rivale în continuare, ba chiar au existat amenințări cu moartea între cele două. Blondina știe exact ce butoane trebuie apăsate pentru a o scoate din minți pe soția lui Florin Pastramă. Astfel, în cea mai recentă apariție publică, Raluca îl acuză pe soțul brunetei de infidelitate.

Contrar afirmațiilor controversate, Raluca Podea susține că nu dorește să întrețină un scandal cu Brigitte. „Nu știu și nu mă interesează. Nu am nicio legătură cu aceste două specimene. Vreau să ies din acest scandal și atunci nu știu cu ce aberații mai apar, ca să își facă apariții televizate.

Cine este doamna în cauză? O știm cu toții că are un dosar, că a făcut ceva... eu nu am vrut să fac niciodată reclamă. Eu am renunțat la multe contracte din cauza lor”, a declarat Raluca Podea, la o emisiune televizată, notează Spynews.ro.

Raluca Podea: Florin Pastramă o înșală pe Brigitte

Blondina face o afirmație care o va șoca pe actuala soție a lui Florin Pastramă. Raluca Podea a declarat că bărbatul continuă că o caute, deși cei doi s-au despărțit de mai bine de doi ani de zile.

Vedeta nu a spus mai multe despre ce face cu exactitate Florin, dar spune cu certitudine că persoana acestuia nu prezintă interes pentru ea. „Nu există așa ceva în viața asta. Eu am relația mea de prietenie cu fratele și cu cumnata lui, înainte să îl cunosc pe acest domn. Nu vreau să vorbesc de câte ori încearcă să mă sune Florin când pleacă de acasă. Nu știu de ce încearcă să mă sune. Nu vreau să le vorbesc rău pentru că aș putea.

Eu sunt un om credincios și vreau să ies din acest scandal. Ne vedem în judecată. Nu am ce să discut cu ei. Le-am cerut daune de o sută de mii de euro. Aș vrea să îi văd muncind în folosul comunității. Le-am facut plângere, pentru amenințare, pentru mai multe capete de acuzare. Așa că să plătească!”, a continuat Raluca Podea.

