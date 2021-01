Povestea lui Zanni, puștiul părăsit de mamă din gașca lui Alex Velea. El i-a înlocuit pe Mario și Lino: „E așa cum îmi doresc eu”

ian 28, 2021 Autor: Ana Maria Petre

In articol:

Zanni face parte din noul proiect al lui Alex Velea şi a scos deja câteva melodii.

Povestea lui Zanni, noul copil minune al lui Alex Velea

Dar, se pare că Zanni nu este doar unul din băieţii de trupă a lui Velea, ci îi înlocuieşte pe Mario Fresh şi Lino Golden. Iar Alex Velea nu se fereşte să spună acest lucru despre Zanni, care are 22 de ani.

"Zanni e arma mea secretă. E un copil bun şi talentat. E aşa cum îmi doresc eu să fie unul dintre copiii mei", a mărturisit recent Alex Velea , într-un live realizat cu Pepe. Părinții lui l-au abandonat într-un orfelinat și au plecat în Grecia, iar Zanni a crescut în niște condiții greu de imaginat.

Zanni este sub protectia lui Alex Velea

De altfel, în respectiva emisiune a

fost prezent şi Zanni care a vorbit despre copilăria sa tristă, dar şi despre întâlnirea lui cu Alex Velea.

Zanni, noul copil minune a lui Alex Velea, a crescut la orfelinat

Zanni nu are părinţi , pentru că aceștia au plecat în Grecia când el era foarte mic, așa că a crescut prin mai multe orfelinate, de unde era tot dat afară

pentru că, aşa cum spune chiar el, făcea multe prostii, "eram cam nebun". Primii bani, Zanii i-a câştigat făcând tatuaje şi ca frizer. "Apoi am spus să mă fac DJ şi am vrut sa fac un curs de muzică. Am intrat pe Youtube şi am văzut un mesaj de la Alex Velea pentru un om obişnuit şi mi-am spus, Alex răspunde la toată lumea, să-i scriu şi eu un mesaj.Dar m-am gândit ce să-i scriu ca să-i atrag atenţia, să-l frapez. I-am scris aşa "dă-mi putere, ca să dau şi eu mai departe", a spus Zanni in emisiunea lui Pepe de pe Youtube.

Iar pe Alex Velea, mesajul chiar l-a contrariat şi l-a căutat pe Zanni, apoi l-a chemat la el la studio si asa a inceput colaborarea lor. Cea mai recentă melodie scoasă de Alex Velea cu Zanni și George Talent a ajuns în doar câteva zile numarul 1 in trending pe Youtube.

Zanni, Alex Velea si George Talent au cantat impreuna

Zanni a fost concurent la Chefi la cuțite

Zanni, Edmond Zanidache pe numele real, este la 22 de ani nu doar artist în noul proiect al lui Alex Velea, el are talent şi la bucătărie şi a participat la show-ul Chefi la cuţite, unde a fost în echipa lui Sorin Bontea. Recent, el a filmat şi cu Pepe la un alt proiect alături de Jamila.