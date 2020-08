In articol:

Florin Piersic Jr a împlinit 52 de ani, dar a preferat să plece din București, împreună cu iubita sa, jurnalista Andreea Cipcă, și de fiul lor, Saha, care va face 5 ani în această toamnă. Cei trei au fost la mare, dar au ales o locație mai retrasă. (vezi cum arată Anna Szeles la 78 de ani)

În dimineața zilei când actorul și-a sărbătorit aniversarea, pe 25 iulie, ei au fost să admire răsăritul chiar de pe plajă. „52 de ani. Pe plajă. Răsăritul. Ora 5.43. Soarele a ieșit din apă. Mai întâi a fost ca o unghiuță, apoi s-a transformat încet-încet într-o minge portocalie.”, a postat Piersic Jr.

Florin Piersic Jr a împlinit 52 de ani: "Iluzii optice, iluzii poetice"

„Când s-a desprins de linia mării, am avut impresia că a sărit un pic în sus, exact ca o minge de baschet. Iluzii optice, iluzii poetice. O săptămână n-am știut ce e aia internet sau facebook. Acum am găsit mesajele. Am foarte mulți prieteni. Buni și dragi. Îmbrățișare mare tuturor.”, a încheiat actiorul.

Piersic Jr. şi jurnalista Andreea Cipcă, mai tânără cu 15 ani decât actorul, sunt împreună de câțiva ani. El mai are un copil, pe Sonia, rodul iubirii sale cu actriţa Dorina Chiriac. Marele actor Florin Piersic doi baieti, Florin jr, pe care l-a facut cu Tatiana Iekel, si Dani, aparut din casnicia cu alta actrita, Ana Szeles.

Florin Piersic Jr a împlinit 52 de ani. Tatăl lui a fost însurat de trei ori

La randul lor, fiii lui Piersic au devenit parinti. Piersic jr are o fiica si un baiat, in timp ce Dani, care e insurat cu o unguroaica, Lisann, are doi baieti, pe Mark și Robert. Dani si Lisann s-au cunoscut la Budapesta, acolo unde fiul lui Piersic a stat impreuna cu mama lui, Ana Szeles, insa ei s-au mutat apoi la Viena, puștii lor nascandu-se in capitala Austriei.

Florin Piersic (84 de ani) este la a treia căsnicie, cu Anna, o contabilă din Cluj-Napoca. Artistul a cunoscut-o pe Anna Torok în 1986, în avion, cei doi căsătorindu-se în 1993 la Cluj-Napoca, unde locuiesc şi în prezent.