Florin Piersic Junior, interviu de excepție! L-ar ierta vreodată pe tatăl său? Actorul a mărturisit cum s-a produs ruptura dintre el și Florin Piersic

In articol:

Florin Piersic Junior a făcut o serie de dezvăluiri inedite despre relația cu tatăl său.

În 2005, între cei doi actori s-a produs o ruptură și comunicarea dintre ei nu a fost întotdeauna cea mai bună.

Băiatul lui Florin Piersic a fost șocat de o serie de afirmații pe care tatăl său le-a făcut în spațiul public, la adresa filmului Fix Alert, în care au jucat amândoi. Florin Piersic Junior a fost uimit de afirmațiile tatălui său și l-a durut faptul că celebrul actor a spus că nu a înțeles ce vrea să transmită pelicula.

Cum s-a produs ruptura dintre Florin Piersic Junior și tatăl său

În cadrul emisiunii "40 de Întrebări cu Denise Rifai", de la Kanal D, Florin Piersic Junior a explicat cum s-a produs dintre el și tatăl său. Actorul a fost extrem de discret cu viața personală și mai ales cu cea de familie.

"Ruptura s-a produs treptat, dar au fost și momente bruște. A fost un moment în care, la Fix Alert, am făcut o conferință de presă și eu credeam foarte mult în momentul acela în filmul ăla și în toată echipa. Toți cei care lucraserăm la filmul acela eram ca o familie.

El a venit și a făcut cumva bășcălie și cred că acela a fost un moment de ruptură pentru că m-a durut. Ciudat e că el nu și-a dat seama că îl lovește pe propriul lui fiu", a dezvăluit Florin Piersic Junior, la Kanal D.

Florin Piersic Junior la 40 de Întrebări cu Denise Rifai

Citeste si: Cine este Andreea Cipcă, iubita lui Florin Piersic Jr. ”Aveam 25 de ani. Credeam că tot ce zboară se mănâncă"- kfetele.ro

Citeste si: Care a fost motivul divorţului dintre Alexandru Ciucu şi Alina Sorescu? Iată ce a spus designerul despre soţia lui- bzi.ro

L-a iertat Florin Piersic Junior pe tatăl său?

În anul 2005, la premiera peliculei Fix Alert în care a jucat și Florin Piersic, actorul i-a uimit pe cei din jur când a spus că nu a înțeles nimic din povestea pe care fiul său a construit-o în film. Florin Piersic Junior spunea atunci că regretă că l-a chemat pe tatăl său la conferința de presă și spune că acela a fost momentul în care prăpastia dintre ei s-a adâncit.

"Da, da pentru că asta se întâmpla în 2004, totuși gestul nu pot să-l înțeleg pentru că există comparații. În 2004 nu aveam copii, acum am copii și îmi e foarte greu să înțeleg cum poți să îți lovești copilul. E greu de înțeles și aici intervine competiția de care vorbeam.

E adevărat că filmul Fix Alert nu este un produs perfect. E perfectibil și așa va rămâne. Nu mă așteptam ca el să fie în zona lui de interes. M-a șocat gestul, numai că l-am iertat. L-am iertat și eu rămân cu lucrurile bune.

Faptul că noi doi nu putem comunica e un lucru cu care eu m-am obișnuit și rămân cu niște mesaje pe care le am pe casete audio de la 22 – 23 de ani. Aveam un robot telefonic și el vorbea cât voia. El fiind un vorbitor îmi vorbea și îmi spunea vrute și nevrute. Am mesajele acelea și am promis că le voi mai asculta când voi avea 80 de ani.

Am zis că dacă nu se vor demagnetiza casetele alea, le ascult la 80 de ani pentru că el nu va mai fi în viață, iar eu am să fiu un moș care ascultă ce spunea taică-su și râde. O să îmi scot proteza, o pun acolo și mă distrez.

Alea sunt niște momente mișto pentru că atunci el avea putere de idol. În toate mesajele alea se juca, vorbea tâmpenii, erau multe comentarii de ale lui și erau făcute haios doar pentru mine. Nu asculta prea mult ce aveam de spus, dar știa că eu ascult și îl bucura lucrul acesta așa că îmi lăsa niște mesaje. În ziua de azi comunicarea nu mai există", a mărturisit actorul, la "40 de Întrebări" cu Denise Rifai.

Florin Piersic Junior și Florin Piersic Senior [Sursa foto: MediaFax Foto]

Cine este cel mai mare actor din România în viziunea lui Florin Piersic Junior

În ciuda rupturii care s-a produs între ei, fiul lui Florin Piersic are doar cuvinte de laudă la adresa tatălui său, iar când a fost întrebat care este cel mai bun actor din România al tuturor timpurilor nici nu a stat pe gânduri:

"Florin Piersic! Nu are rost să mă gândesc. Pot să mă uit la Toma Caragiu, la Dem Rădulescu a mia oară. Le-am văzut scheciurile de mii de ori și nu mă plictisesc niciodată. Florin Piersic e imbatabil!", a mărturisit mândru Florin Piersic Junior.

Ai informații care pot deveni o știre? Intră în contact cu reporterii noștri pe adresa de mail [email protected]!