Florin Ristei, pregătit să devină tatic? Anunțul momentului despre relația cu Naomi: „La doi ne oprim!"

Florin Ristei și iubita sa, Naomi Hedman, sunt printre cele mai frumoase cupluri de la noi. Cei doi s-au îndrăgostit, în cadrul unui show de talente, iar de atunci sunt împreună și trăiesc o frumoasă poveste de iubire.

Pentru a fi alături de el, Naomi Hedman a renunțat la afacerea din Londra și s-a mutat în România, dovadă a iubirii ce i-o poartă celebrului artist.

Cei doi au avut parte de o serie de obstacole și de prejudecăți din partea societății, dar întodeauna au știut să depășească aceste experiențe. În momentul de față, Florin Ristei și iubita lui se numără printre cele mai frumoase și solide cupluri din showbiz. Cei doi s-au logodit în secret, iar acum par să se îndrepte spre pasul cele mare. În cadrul unei emisuni TV, acesta a dezvăluit câți copii își dorește în viitor.

Florin Ristei, dezvăluiri despre copii: ”La doi ne oprim”

În cadrul unei emiusni TV, Florin Ristei a declarat că-și dorește maxim doi copii. Aceasta a mai dezvăluit că exoeriența de viața cu fratele lui i-a dovedit că părinții se descurcă mult mai bine cu doi copii.

Totuși, din spusele acestuia reiese că, dejam ar fi purtat discuția cu iubita lui, modelu Naomi Hedman, iar asta ne duce cu gândul că cei doi se pregătesc să-și întemeieze o familie.

''La doi ne oprim. Mi-a fost bine cu fratele meu. Cu mai mulți este mai greu'', a declarat artistul, în cadrul unei emisuni TV.

Florin Ristei, dezvăluiri despre iubita lui: „Cred că e cam sătulă și de România"

Florin Ristei este recunoscător pentru sacrificiul pe care l-a făcut iubita lui pentru el.

În cadrul unui podcast, artistul a dezvăluit că, dacă ar fi fost în locul iubitei sale, el nu ar fi părăsit pentru nimic Londra. Cântărețul înțelege efortul iubitei lui și este conștient că îi este dor de țara ei natală, de famile și apropiați.

„Eu nu știu dacă aș fi făcut asta în locul ei. Adică să renunț la Londra pentru țara asta. Acum cred că e cam sătulă și de România, că o mai întreb cum i se pare aici. Când ne mai ciondănim puțin, îmi dau seama cât îi este de greu, e pentru cineva străin. Ea se aude doar la telefon cu prietenii ei. E dubios să vii din Londra la toți ai noștri, în starea asta… Pe ea o marchează atât de tare chestii din astea mici la oamenii pe care-i întâlnim. Și îi explic că asta e educația de la noi și stilul. E foarte mișto să vorbești cu altul care are altă cultură, altă educație. Am ajuns la concluzia că noi suntem cam la nivelul gândirii generației mamei ei. Suntem cu o generație în urmă la gândire. Sunt chestii banale… să nu mai zic de rasism că am învățat o grămadă în ultimul an”, a declarat Florin Ristei, în cadrul unui podacast.