Florin Salam a fost externat! Roxana Dobre, primele declarații despre starea de sănătate a artistului

Florin Salam a fost externat, după ce a stat în spital timp de câteva zile, din cauza infecției cu COVID-19. Cântărețul a trecut printr-o perioadă grea din cauza acestor probleme de sănătate, însă acum se simte mult mai bine, potrivit spuselor soției sale, Roxana Dobre.

Partenera de viață a cântărețului a explicat, pentru un post TV, că Florin Salam se simte mult mai bine și a ajuns deja acasă, iar în câteva zile urmează să urce din nou pe scenă, mai ales că fanii îl așteaptă cu sufletul la gură pe favoritul lor.

Fanii lui Florin Salam, gest inedit după zvonurile apărute în presă! Roxana Dobre a fost puternic impresionată

De precizat este că, peste doar o săptămână, Florin Salam va urca pe scenă alături de fiica sa cea mare, Betty, alături de care va întreține atmosfera în cadrul unui eveniment special.

Florin Salam și Roxana Dobre

Florin Salam, declarații după ce s-a vehiculat că a murit

În urmă cu câteva zile, au apărut zvonuri potrivit cărora, Florin Salam s-ar fi stins din viață. La scurt timp după speculațiile apărute în spațiul public, fiica sa cea mare, Betty, a făcut o serie de declarații pentru a explica faptul că nu este adevărat nimic din cele apărute în mediul online: „Cel care a scris acel material, ești un nimic. Cum poți să scrii așa ceva? Să induci lumea în eroare și să îi bagi în panică? Te sfătuiesc să îți dai demisia. Cum poți să scrii un mare fake de știre, omule? Ceea ce ai scris tu despre tatăl meu, sper să nu atragi tu” , a fost reacția lui Betty Salam pe contul ei personal de Instagram.

Florin Salam, prima apariție în mijlocul fanilor, după zvonurile despre moartea sa! Anunțul pe care toți îl așteptau cu sufletul la gură

De asemenea, la rândul său, Florin Salam a ieșit public și a vorbit despre zvonurile legate de moartea lui, explicând că se simte bine, iar aceste speculații îi afectează familia și oamenii dragi.

„Am făcut acest filmuleț pentru ca toată familia mea este in alerta pentru ca nu știu de sănătatea mea. Eu acum 3-4 zile am cantat într-un loc si vreau sa luat in serios problema cu COVID-ul, ca noi facem caterinca de situația asta si ferească Dumnezeu că nu știi cum poți să cazi, mai ales în meseria noastră. Exista persoane care stau cu grija mea, le spun să stea liniștiți si în 2-3 zile o sa ajung acasă. Trebuia si azi sa ajung acasă, dar au zis sa mai stau puțin. Nu va îngrijorați, sunt bine, dar mi-a fost puțin rău, dar ceea ce urla la televizoare si ce spun in presa nu-mi vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Îmi cer scuze pentru cei care ați stat cu grija pentru mine si cei care ași făcut problema asta așa de grava, nu știu daca ați câștigat ceva. Îmi anunț familia ca sunt ok si o sa mi revin si o sa merg si la cântările mele. Va rog frumos sa stați liniștiți si îmi pare sau ca s-a întâmplat treaba asta” , a declarat Florin Salam, într-un filmuleț, pe contul său personal de Facebook.

Florin Salam