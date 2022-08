Florin Salam, prima apariție în mijlocul fanilor, după zvonurile despre moartea sa! Anunțul pe care toți îl așteptau cu sufletul la gură

In articol:

În urmă cu câteva zile, vestea că Florin Salam a ajuns în stare gravă la spital, după ce a făcut o formă gravă de COVID-19, i-a speriat pe fanii manelistului, însă, informația potrivit căreia cel supranumit „regele manelelor” a murit, i-a îngrozit teribil. Preț de câteva minute, până s-a clarificat totul, parcă timpul a stat în loc pentru admiratorii săi.

A fost nevoie ca manelistul să facă mai multe filmulețe pentru ca oamenii să-l creadă pe cuvânt atunci când spune că este...viu!

Pe contul său oficial de Facebook, Florin Salam le-a explicat fanilor că este la spital, după ce s-a infectat cu virusul SARS-CoV-2 și că imediat cum se va simți mai bine se va întoarce la ceea ce știe el cel mai bine să facă: să întrețină atmosfera. Iată că acest moment va veni mai repede decât se așteaptă toată lumea!

Florin Salam

Când se întoarce Florin Salam la cântat? Se întâmplă în scurt timp

Fanii au răsuflat ușurați atunci când au aflat că idolul lor este viu și se simte mai bine, după ce a fost diagnosticat cu o formă gravă de COVID-19. Florin Salam le-a promis admiratorilor săi că imediat cum starea de sănătate îi va permite se va încoace la cântat și iată că acest moment va veni mai repede decât își imagina cineva.

Mai concret, marea întâlnire a „regelui manelelor” cu fanii lui se va întâmpla pe 27 august, căci atunci el alături de fiica lui cea mare, Betty, vor face show în Capitală. Astfel, manelistul își ține promisiunea pe care le-a făcut-o fanilor și va fi în mijlocul lor în scurt timp, mai exact în doar 12 zile!

„Am făcut acest filmuleț pentru ca toată familia mea este in alerta pentru ca nu știu de sănătatea mea. Eu acum 3-4 zile am cantat într-un loc si vreau sa luat in serios problema cu COVID-ul, ca noi facem caterinca de situația asta si ferească Dumnezeu că nu știi cum poți să cazi, mai ales în meseria noastră.

Exista persoane care stau cu grija mea, le spun să stea liniștiți si în 2-3 zile o sa ajung acasă. Trebuia si azi sa ajung acasă, dar au zis sa mai stau puțin. Nu va îngrijorați, sunt bine, dar mi-a fost puțin rău, dar ceea ce urla la televizoare si ce spun in presa nu-mi vine să cred. Oare v-ați fi bucurat să se întâmple așa ceva? Îmi cer scuze pentru cei care ați stat cu grija pentru mine si cei care ași făcut problema asta așa de grava, nu știu daca ați câștigat ceva. Îmi anunț familia ca sunt ok si o sa-mi revin si o sa merg si la cântările mele. Va rog frumos sa stați liniștiți si îmi pare sau ca s-a întâmplat treaba asta”, a declarat Florin Salam într-un filmuleț pe contul său personal de Facebook.