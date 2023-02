Florin Salam a răbufnit după ce i-au fost jigniți copiii! Manelistul nu a mai suportat: „Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori!”

In articol:

Florin Salam este unul dintre cei mai cunoscuți și apreciați artiști de la noi din țară. Manelistul se poate mândri cu o carieră de succes atât în România, cât și peste hotare, dar și cu o familie frumoasă.

Cântărețul are 5 copii minunați, care i-au călcat deja pe urme în ceea ce privește cariera muzicală. Florin Salam trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu Roxana Dobre, cu care și-a unit destinul în anul 2021.

Artistul nu bagă în seamă comentariile răutăcioase, însă se declară deranjat de un singur aspect în ceea ce privește viața sa, și anume familia. Florin Salam nu acceptă ca persoanele din jurul lui să îi jignească copiii și soția, fapt ce dovedește reacțiile sale când vine vorba despre acest lucru.

Florin Salam, reacție dură celor care au adus vorbe urâte la adresa familiei lui

Florin Salam este un familist convins și își apără copiii și soția în orice situație s-ar afla. Manelistul nu pune la suflet răutățile internauților, însă de această dată a fost deranjat de mesajele jignitoare aduse la adresa copiilor săi. Cântărețul a fost foarte deranjat de cuvintele urâte, astfel că nu a mai suportat și a reacționat.

„ Și ce dacă a zis? Păi, ăștia sunt urâți? Dacă și eu am copii urâți, înseamnă că sunteți chiori! Puteți să spuneți ce vreți voi, dar să spuneți că am copii urâți… Eu am cei mai frumoși copii. N-ați văzut-o pe Betty, Dani, Rania, Măriuța, Dani cel mic, să nu mai zic de Roxana mea. Eu sunt mai zăpăcit, dar când e vorba de familie, eu am cea mai frumoasă familie. Știți și voi treaba asta. De ce să mă supăr? Dacă și de mine spuneți că am copii urâți…”, a spus Florin Salam, în cadrul unui live pe pagina sa de TikTok.

Soția lui Florin Salam nu a mai rezistat nici ea și a reacționat, apărându-și familia. Roxana trăiește o frumoasă poveste de dragoste cu celebrul manelist de mai bine de 8 ani, iar în anul 2021, cei doi au decis să își unească destinele.

„ Dacă sunt frustrați și sunt oameni răi… Nu avem cum să fim pe placul tuturor! Dacă am lua în calcul toate prostiile…”, a adăugat și Roxana Dobre, soția manelistului.

Florin Salam i-a cântat unui băiețel care suferea de cancer în fază terminală

Florin Salam este cunoscut pentru sufletul său foarte bun și faptul că nu dă niciodată înapoi când cineva are nevoie de ajutor. Cu ceva timp în urmă, manelistul a aflat că un băiețel de doar 12 ani suferă de cancer în fază terminală, iar ultima sa dorință a fost să îi cânte artistul la aniversarea sa. Florin Salam a acceptat să îi cânte pe gratis și mai mult decât atât, s-a mobilizat și a strâns banii de care părinții băiețelului aveau nevoie pentru a-l trimite la operație în străinătate. Din nefericire, micuțul s-a stins înainte să ajungă să facă intervenția chirurgicală.

„ Aceasta este povestea lui Florin Salam și a lui Nico, un puști de 12 ani. Nico a suferit de o formă agresivă de cancer de care a fost tratat la Timișoara și care a recidivat în 2012. Forța cu care cancerul lui Nico a lovit a doua oară nu i-au lăsat băiatului decât două șanse: operație la Tel Aviv sau Istanbul. Ambele cam la fel de costisitoare. Acesta a fost momentul în care tatăl băiatului, Nae Boxeru, a încercat să apeleze la toate fundațiile la care a avut acces, unele dintre ele chiar foarte mari. Nimeni nu a fost de-acord să răscumpere viața lui Nico.

Descurajat de faptul că băiatul lui nici nu mai putea sta în picioare, Nae nu mai știa încotro s-o apuce. Ideea a venit tot de la Nico care era mare fan Florin Salam și visa să-l audă cântând la aniversarea lui. Nae s-a dat peste cap și a ajuns la Florin care i-a spus că vine să cânte gratis la băiatul lui. Mai mult, Salam l-a sfătuit pe Nae să-și strângă prieteni și vecini la ziua pustiului pentru ca să se strângă și bani. Zis și făcut. Ziua mare a venit și puștiului cu ochi mari și negri i-a fost îndeplinit visul. Regele i-a cântat, mai mult în genunchi împreună cu formația sa, pentru că Nico a stat doar așezat pe un scaun.

La final, Florin Salam s-a uitat în plasa cu bani și a mai completat el ca să fie bani de operația lui Nico. Din păcate nu s-a mai putut face nimic, banii au venit prea târziu, nu s-a mai putut face operația și Nico s-a stins. Dorința lui de a-l avea pe Florin la ziua lui a fost și ultima lui dorință.”, a scris Codin Maticiuc, pe pagina de Facebook, povestea lui Florin Salam și a lui Nico.