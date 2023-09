Florin Salam, dezvăluiri emoționante aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”: “Câteodată, moartea e hotel de zece stele, nu ai cum să scapi atât de ușor”

Aseară, într-un interviu emoționant, celebrul artist Florin Salam a oferit detalii necunoscute despre viața și cariera sa, în cadrul emisiunii "40 de întrebări cu Denise Rifai" de la Kanal D. Interviul a fost marcat de dezvăluiri uluitoare și de momente de abruptă sinceritate.

În unele dintre biografiile ale acestuia, din mediul online, se menționează că Florin Salam s-ar fi născut în 1979, la București, dar în multe articole de presă se precizează că a văzut lumina zilei într-o familie de lăutari, din Frumușani, din județul Călărași.

Cert este ca si-a petrecut copilăria în vechea mahala lăutarească a acelei comune, iar după ce a devenit celebru, administrația locală a schimbat numele străzii pe care încă locuiește o parte din familia lui Florin Salam, denumind-o “Strada Lăutarilor”. Acesta a povestit unde s-a născut, de fapt, și cât de important este pentru el locul nașterii.

“Cum că aș fi din Frumușani este o informație falsă. Eu sunt dintr-o comună aflată la 30 km de București, numită Valea Dragului. De acolo a plecat fenomenul Florin Salam… Eu știu că ei m-au iubit si ei m-au ridicat primii, am plecat de la ei din zonă și ei se bucură că am ajuns cine am ajuns… <Uite, mă, de unde a plecat, din sătucul ăsta mic să devină unul de la noi din sat atât de cunoscut și de iubit de oameni !> Se bucură și ei pentru mine, am crescut acolo”, a spus Florin Salam aseară, la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

În august 2017, Puiu Iordache, managerul lui Florin Salam, anunța că artistul se retrage din muzică pentru o perioadă nedeterminată. Un an mai târziu, în 2018, în urma unei experiente neplăcute trăite la un eveniment privat la Milano, unde a fost invitat să cânte, artistul era pe punctul de a-și încheia cariera. “ Sunt în siguranță acum, dar asta a fost ultima mea cântare. Ultima cântare din viața mea, nu mai cânt niciodată. Nu merită, eu trebuie să ajung la familia mea în viață ”, spunea presei, la momentul respectiv, Florin Salam. Viitorul avea să arate însă cu totul altfel, artistul a revenit în atenția publicului, în lumina reflectoarelor.

În interviul de aseară, Florin Salam a discutat despre posibilitatea unei eventuale retrageri din industria muzicală, precizând: “ Nu vreau să renunț niciodată. Dacă nu, o să vină o perioadă probabil când nu voi mai merge la evenimente private… O să fac în așa fel încât să cânt la spectacole pentru oamenii care ascultă muzica mea. Pe stadioane, pot să adun o sută, două sute de mii de oameni. O să trecem la alt nivel. Dar deocamdată nu mi-am găsit niște oameni care să se ocupe de asta”, a spus Florin Salam.

De asemenea, artistul a vorbit despre povestea sa de dragoste cu Ștefania și despre momentele de bucurie și suferință pe care le-au trăit împreună. Cei doi au devenit părinți în 2000 și 2004, iar în 2007 au decis să facă nunta. Cu toate acestea, tragedia i-a lovit în 2009, când soția sa a pierdut lupta cu o ciroză hepatică. Florin Salam a dezvăluit cum a reușit să depășească această pierdere devastatoare și cum a găsit puterea de a merge mai departe

“La cât de mult o iubeam pe fata asta, ma gândeam eu cum o să mai trăiesc când eu realizam că ea nu mai e... Faptul că reușesc să trăiesc în continuare fără ea clar e puterea de la Dumnezeu pe care ți-o dă atunci când ai nevoie… Chiar aveam nevoie de ea si o meritam că mai erau si copiii… Câteodată, moartea e hotel de zece stele, nu ai cum să scapi atât de ușor ”, a spus aseară Florin Salam în cadrul interviului de la “40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Interviul lui Florin Salam la "40 de Întrebări cu Denise Rifai" a adus în prim-plan latura profund umană a artistului și a oferit o perspectivă emoționantă asupra vieții sale, emoționând milioane de telespectatori.