Florin Salam, în pericol să-și piardă vocea! Avertisment dur al medicilor. Manelistul și-a oprit din nou concertele! EXCLUSIV

Florin Salam are din nou probleme cu vocea și și-a oprit toate concertele pentru cel puțin câteva săptămâni. Decizia a fost luată după consultarea medicilor, au declarat surse apropiate cântărețului pentru WOWbiz.ro.

Florin Salam urmează un tratament strict

Salam le-a mărturisit apropiaților că nu este nimic grav și că va încerca să-și protejeze vocea ca o măsură de precauție. Totuși, manelistul va fi nevoit să urmeze și un tratament medicamentos, iar medicii i-ar fi recomandat să se odihnească mai mult și să nu consume deloc alcool în acestă perioadă.

Prietenii cântărețului sunt însă îngrijorați pentru starea acestuia, mai ales că nu este prima dată când manelistul intră în pauză vocală și apelează la ajutorul medicililor. Ultima dată, el a fost internat într-o clinică din Austria, având probleme cu vocea și suferind de epuizare fizică după nenumărate nopți nedormite.

„Sunt fel și fel de zvonuri neadevărate. Știți că am făcut o pauză, nu m-am simțit bine, vocal în primul rând, iar eu nu pot să merg să cânt undeva unde eu nu sunt în stare. Nu îmi convine să iau banii de la oameni atunci când nu pot să cânt și de aceea am decis să fac o pauză vocală, doar pauză vocală și să îmi revin, să fac un tratament pentru voce, doar pentru voce. Nu am alte probleme, sunt bine, sunt sănătos. Cum am muncit eu nu a muncit niciun lăutar!”, a povestit Florin Salam într-un live făcut la vremea respectivă de la clinica din Londra.

Florin Vancică: ”Are o răceală care trebuie tratată”

Și Fane Vancică, unul dintre liderii clanului Vancică, a vorbit despre problemele medicale de care Florin Salam ar suferi. El a intrat zilele trecute într-un live și i-a transmis lui Salam că-i pare rău că ”l-a supărat” din cauză că l-a pus să bea cu el.

Florin Salam, epuizat de concerte

”Știu că te-am supărat în seara aia, puțin așa, că am inisitat să bei, dar azi mi-am dat seama că nu poți să bei că faci tratamentul ăla, de asta nici nu ai mai cântat. Dar nu e vreun tratament grav sau vreo boală, să nu ne înțelegem greșit, doar că ai avut o răceală și trebuie tratată. Am făcut live-ul ăsta mai mult să-ți zic că își cere scuze cumătrul tău, știi ce zic. Eram și eu beat, eram puțin obosit”, a povestit Fane Vancică.