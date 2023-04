Florin Salam nu se așteaptă la așa ceva! Surpriza uriașă pe care What's Up i-o pregătește regelui manelelor: "Costă 100.000 de euro" | EXCLUSIV

In articol:

What’s Up a vorbit despre motivul pentru care s-a retras o perioadă din lumina reflectoarelor, despre ce proiecte a pregătit, despre familia lui, despre cum își dorește să arate viitoare lui casă, dar și despre Gala RXF.

Artistul a spus că în ultima perioadă s-a simțit epuizat de lumina reflectoarelor, drept pentru care nu și-a făcut prezența în diferite emisiuni, interviuri, ci doar la concerte. What’s Up a povestit și despre ce proiecte a pregătit cât timp a fost absent, dar și ce alte piese așteaptă să lanseze. What’s Up a menționat și despre experiența în gala RXF, fiind provocat din nou de Exploit, dar și de un alt pretendent.

What's Up îi pregătește o surpriză colosală lui Florin Salam

What's Up și Florin Salam au cokaborat la mai multe piese, iar se pare că legătura celor doi nu se oprește aici. What's Up are un plan secret, dar foarte mare pentru regele manelelor, cu un artist internațional. Chiar What's Up a fost cel care ne-a dezvăluit marea surpriză.

"Din străinătate îl pândesc pe Snoop Dogg. L-am prins de curând pe Instagram, e prieten cu mine pe Instagram, mă rog, eu i-am dat follow și el mi-a acceptat. Glumesc. Vreau să fac o piesă cu el și am văzut că e fan Salam. La mine mama este de etnie romă și tata e roman și iubesc ambele tabere indiferent. Orice pădure are uscăciuni. Acum când l-am văzut pe Snoop Dogg că ascultă Salam, am zis perfect, trebuie să îi fac o piesă lui Snoop Dogg cu Salam. Am luat fix refrenul ăla de îl asculta Snoop Dogg și am scris varianta în engleză a acelui refren și urmează când are timp maestrul Florin Salam. Eu cu el am făcut deja vreo 5 piese, dintre care am lansat vreo patru pe internet, vreo trei au avut și succes, una nu a fost pe gustul nici al meu, nici al lui, dar am făcut-o că mna, așa sunt încercările. Plănuiesc într-o zi când îl prind pe maestrul Florin Salam să îl trag la studio și după să bat la ușă la Snoop Dogg. Și dacă lui Snoop Dogg nu o să îi placă de noi așa cum suntem, costă doar 100.000 de euro să faci un featuring cu el. Plătești suta de mii, el vine și îți cântă piesa. Deci, se poate face treaba asta. La banii mei nu, dar la banii maestrului Florin Salam poate, acum trebuie să îl conving și pe el să mă ajute să fiu compozitor internațional.", a declarat Whats Up.

What's Up răspunde provocării la revanșă a lui Exploit

What's Up a obținut o victorie în fața lui Exploit în urmă cu ceva timp la Gala RXF. De atunci, au ajuns virale câteva povești spuse de artist, pe care, într-un interviu exclusiv, chiar el le-a lămurit. What's Up ne-a dezvăluit că Exploit mai vrea o rundă de bătaie cu el. Artistul încă nu a acceptat și ne-a spus și motivul.

"Tocmai am fost provocat. Și Exploit m-a provocat. Nu i-a ajuns că l-am bătut o dată, a zis că mai vrea. I-am zis că nici măcar nu l-am bătut, că nu se poate numi bătaie aia. Eu am venit la 30 de ani ai mei și cu dublă hernie de disc, i-am făcut pe plac. La 20 de ani ai lui, știam sigur că n-ai dat, n-ai luat o palmă și ți-e foarte greu să mă dărâmi. De asta m-am pus la mintea lui, dar nu aș repeta neapărat subiectul. M-a invitat Exploit și mai avem un pretendent, dar nu vreau să îi dau numele. Treaba lui, dacă vrea să se bată cu moșu, să se bată, dar moșu momentan trebuie să își opereze dubla hernie de disc. Și când m-am bătut cu Exploit aveam. Nu l-am simțit destul de adversar și m-am înșelat un pic. În prima rundă, la un moment dat am avut impresia că o să mă dărâme și o să mă fac de râs în fața familiei, dar mulțumesc lui Dumnezeu am trecut cu brio și îți zic o poveste în premieră. După acest concert de bătaie, am dat afară de două ori.", a mărturisit What's Up, la WOWnews.

