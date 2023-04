"Mergi la psiholog" Florin Dumitrescu i-a spus-o clar și răspicat Ginei Pistol, în fața tuturor! Iubita lui Smiley nu se aștepta la una ca asta

In articol:

Sezonul cu numărul 11 al show-ului culinar moderat de Gina Pistol a venit la pachet cu multe momente neașteptate, care i-au luat prin surprindere pe telespectatori. În ediția de luni totul părea că se desfășoară normal, însă un lucru le-a atras atenția celor de acasă.

La un moment dat, iubita lui Smiley a avut parte de un schimb de replici cu Florin Dumitrescu, care a stârnit amuzamentul în rândul celor de acasă. Iată despre ce este vorba!

Florin Dumitrescu i-a dat replica Ginei Pistol: "Mergi la psiholog"

Nu mai este un secret pentru nimeni faptul că Gina Pistol a legat o relație de prietenie cu trei chefi. De-a lungul anilor în care au fost colegi pe platourile de filmare, iubita lui Smiley s-a apropiat de jurații show-ului culinar și nu s-a ferit să împărtășească cu ei unele lucruri personale, chiar și în fața camerelor de filmat. În ultima ediție a emisiunii, prezentatoarea TV le-a mărturisit că mai nou are parte de tot felul de coincidențe, pe care le consideră bizare, iar Florin Dumitrescu nu s-a putut abține să nu facă o glumă pe seama acestei situații:

"Gina Pistol: Tema de astăzi este una grea.

Florin Dumitrescu: 11 feluri de carne!

Gina Pistol: Nici chiar așa! În ultima vreme, peste tot, văd acest număr 11. 11 norișori pe cer, 11 frunzulițe care au picat în fața geamului meu în același timp, 11 semafoare de culoarea roșie până ajung la platou…nu știu ce se întâmplă!

Florin Dumitrescu: Mergi la psiholog, Gino!", a fost discuția celor doi, potrivit cancan.ro.

Gina Pistol a decis să se retragă din televiziune

De curând, Gina Pistol a anunțat că vrea ia o pauză de la televiziune și să-și îndrepte atenția către viața de familie. Iubita lui Smiley susține că traversează o perioadă în care își dorește să-i fie alături fiicei sale și să se ocupe exclusiv de educația ei: "Am tot scris și rescris. O să încerc să nu plâng. Deci: Simpaticilor, după cum bine știți, acuși se fac doi ani de când am devenit mamă și am început o nouă viață. În acești doi ani în care mi-am continuat și activitatea ca prezentator(...), mi-am dat seama că îmi doresc să-mi dedic mai mult timp mie, familiei și în special fiicei mele. Ca și pentru voi, și pentru mine acești ani au fost foarte complicați.

Nimic nu a fost așa cum știam noi. Anul acesta am decis să-mi închei povestea cu emisiunea și cu o echipă de oameni minunați, de la care am învățat foarte multe lucruri despre magia numită televiziune.

Vreau să mulțumesc întregii echipe de prieteni pentru 11 sezoane minunate și 3 de Asia. Le mulțumesc celor TREI MAGNIFICI care mi-au devenit prieteni și vouă, pentru că ați fost alături de mine în această aventură minunată a vieții mele. Vreau să-i mai mulțumesc în mod special Monei, pentru încrederea pe care a avut-o în mine, pentru toată răbdarea și pentru toate lecțiile pe care mi le-a dat cu cea mai mare delicatețe din lume.", a scris Gina Pistol pe rețelele de socializare.