Florin Zamfirescu îl atacă dur pe George Burcea, după acuzațiile aduse: „Zi-mi un film, un rol mare să mă uit şi eu să-l văd măcar la faţă! Casanova prin paturi…”

Florin Zamfirescu i-a oferit o replică acidă lui George Burcea.

Un scandal neașteptat a izbucnit între Florin Zamfirescu și George Burcea . După ce marele actor a spus despre fostul soț al Andreei Bălan că „joacă prin paturi roluri de Casanova”, nici el nu s-a lăsat mai prejos.

Printr-un mesaj public i-a reamintit că au și jucat împreună la un moment dat. Mai mult, a vorbit despre problemele de la UNATC, spunând că acolo profesează mulți care nu vor să iasă la pensie, ocupând astfel locurile celor care termină facultatea.

Florin Zamfirescu, mesaj dur pentru George Burcea

”Eu nu am nici o treabă cu el, dar ca breaslă aşa, ca reprezentant al breslei, mă întreb şi eu: ce a făcut? Zi-mi un film, zi-mi un rol, un rol mare să mă uit şi eu să-l văd măcar la faţă! Casanova prin paturi că el acolo divorţează, scandaluri, astea sunt rolurile lui. Treaba lui, dar de ce spune că e actor? Deci eu nu am nici o treabă cu copilul acesta. Nu-l cunosc, nu mi-a făcut nici un rău, nu mi-a făcut nici un bine.”, a declarat Florin Zamfirescu pentru Antena Stars.

”Face aluzii că eu mi-am pus băiatul director la Teatrul Bulandra. Eu nu l-am acuzat pe el că de ce divorţează, decât că e actor prin paturi, în sensul de casanova, dar asta e treaba lui. Eu nu-l judec pentru asta. Zice că e actor. Ce BEEEP PE DRACU e aia actor? Noi nu mai ştim ce înseamnă? Eu m-am retras, nu mai ţin niciun loc. M-am retras şi din şcoală, şi din teatru, dar nu s-a observat că m-am retras din teatru pentru că imediat după retragerea mea a venit Covidul.

George Burcea[Sursa foto: Instagram]

Ce legătură are? Eu sunt acasă, pensionar. Sigur că mă bucur, m-am bucurat enorm când am văzut că l-au pus pe el. L-am şi invidiat un pic pentru că el a ajuns mult mai sus decât am fost eu vreodată, mai sus în societate. Dar a ajuns pe meritul lui. Şi ce vină are el că are talent mai mult decât Burcea?”,a mai adăugat Florin Zamfirescu pentru susrsa mai sus citată.