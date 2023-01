Florin Zamfirescu, șocat de moartea lui Mitică Popescu. Ce au vorbit cei doi în urmă cu câteva zile, înainte ca regretatul actor să se stingă din viață: „L-am sunat să văd ce face de Revelion, se plângea”

In articol:

Moartea actorului Mitică Popescu a căzut ca un trăsnet în lumea actoriei. Artistul a părăsit scena vieții la vârsta de 86 de ani și a lăsat în urma sa o frumoasă carieră, dar și o foarte mare tristețe în sufletul prietenilor și celor care i-au apreciat munca.

Unul dintre cei care i-au fost foarte aproape actorului este chiar colegul său de breaslă, Florin Zamfirescu. Cei doi au vorbit la telefon chiar cu câteva zile înainte de decesul artistului.

Ce au vorbit Mitică Popescu și Florin Zamfirescu înainte de moartea actorului

Mitică Popescu și Florin Zamfirescu sunt prieteni de foarte mulți ani și au încercat să păstreze cât se poate de mult legătura. În urmă cu câteva zile, când Mitică Popescu se afla internat la spital, cei doi actori au vorbit la telefon. Artistul Florin Zamfirescu a mărturisit că principalul motiv pentru care l-a sunat pe actor a fost să vadă ce face de Revelion. Acesta a mai dezvăluit și că regretatul actor era neschimbat, încrezător în viitor, dar se plângea de singurătate.

„Ultima oară am vorbit cu el exact cu șapte zile înainte de ea muri. L-am sunat să văd ce face de Revelion, era 27 decembrie. Mi-a spus că este la Elias, a avut o sincopă și că o să fie bine. A plecat fără să-și ia rămas bun, ca să zic așa. Pe mine m-a șocat bruschețea, faptul că s-a petrecut așa fără preambul, bine, el era bolnav pentru că era în vârstă. Era singur, se plângea de singurătate. Nu știu ce urmași are, știu că are un văr sau mai curând nepot actor, la Târgoviște. Nu (n.r. nu i s-a părut că Mitică Popescu ar fi fost schimbat), tocmai, că era plin de viitor. L-am întrebat ”Cum te mai simți măi Mitică?”, zice: ”Am avut nu știu ce, dar sunt pe linia de plutire”. M-a căzut ca un trăsnet vestea de ieri, m-a lovit în creștet”, a declarat Florin Zamfirescu, pentru antenastars.ro.

Mitică Popescu și-a dorit ca oamenii să redevină prieteni

Ultima dorință a regretatului actor de pe patul de spital a fost ca oamenii să redevină prieteni. Artistul a mărturisit că speră ca Dumnezeu să îl mai lase să trăiască atât cât consideră, deoarece totul este la voia Lui.

„În primul rând îmi doresc să fiu sănătos și îmi mai doresc ca oamenii, din simple cunoștințe să redevină prieteni, ca înainte de pandemie, nenorocirea asta care s-a abătut asupra noastră. Îmi pare rău că aceste momente dificile nu ne-au apropiat. Sper însă să devenim mai înțelepți și îmi doresc să se facă filme bune și pentru noi. Mai sper să mă ajute Dumnezeu să trăiesc... cât vrea el. Pentru că, așa cum se întâmplă și în cazul talentului, totul e de la Dumnezeu”, a spus actorul, potrivit Impact.