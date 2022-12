Florinel Coman, disperat să plece de la FCSB. Câţi bani cere Gigi Becali în schimbul său

In articol:

Unul dintre cei mai scumpi jucători cumpăraţi vreodată de Gigi Becali vrea să o părăsească pe FCSB. Florinel Coman este dezamăgit de statutul său şi vrea cu disperare să îşi găsească o echipă unde să evolueze mai mult.

Florinel Coman vrea să plece de la FCSB

Însă suma cerută de patronul lui FCSB în schimbul său nu este deloc mică.

Florinel Coman a marcat în victoria lui FCSB cu CS Mioveni, cu scorul de 5-1, după ce a intrat pe teren la pauză, în locul lui Omrani. A fost însă abia a doua reuşită a atacantului în acest sezon de SuperLiga. Mai mult rezervă în această stagiune, Coman vrea să plece de la echipa lui Gigi Becali.

"Orice jucător vrea să joace, n-am jucat, am încercat să merg să joc, nu stau pentru nimic altceva. M-am apucat de fotbal să joc. Am energie, despre ce vorbim? Facem un caz din asta? Acum am intrat, mi-am făcut datoria. Nu știu ce va fi în perioada de transferuri, n-am aflat de nicio discuție", a declarat Coman la Orange Sport.

Florinel Coman i-a comunicat deja lui Gigi Becali că îşi doreşte să plece la o echipă unde să joace mai mult. Răspunsul patronului pentru jucătorul de 23 de ani a fost simplu. Cine plăteşte trei milioane de euro, îl poate avea pe Coman. Întrebat dacă ar putea vreun club să achite această sumă, atacantul a răspuns sigur pe el: "Da!".

"Ce să fac eu cu Coman? Nu-l iau acasă, că nu-i copilul meu. E normal să fii dezamăgit când nu joci meci de meci, e normal să fii supărat. Tavi Popescu a intrat și el într-o perioadă mai bună, e normal să joace", a declarat Mihai Pintilii la Orange Sport, după succesul cu Mioveni.

Cum a încercat Coman să îl convingă pe Becali să îl lase să plece

Florinel Coman îşi doreşte atât de mult să îşi găsească o echipă, încât ar pleca chiar şi la o rivală a FCSB-ului. S-a discutat despre un eventual transfer la Rapid, dar şi despre o posibilă întoarcere la Farul. Sătul să stea pe bancă, atacantul i-a cerut lui Gigi Becali un document care să îi permită să semneze cu orice echipă, sub formă de împrumut. Finanţatorul roş-albaştrilor a refuzat categoric însă.

"Păi, ce, sunt fraier să-i dau foaie? Ce, sunt prost? Ca să plece la Rapid sau la Farul, ce am băut gaz? El voia să plece împrumut", a declarat Gigi Becali la Pro Arena.

Florinel Coman a fost transferat de FCSB de la Viitorul în 2017, pentru 3 milioane de euro.