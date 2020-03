Renata s-a înfuriat pe soprana Felicia Filip după ce a citit un mesaj pe paginile de socializare. Filip, manager la Opera Comică pentru Copii, a intrat în conflict cu iubitorii de câini, fiind acuzată pe site-urile iubitorilor de animale fără stăpân că o inițiativă de-a ei s-a soldat cu trimiterea a trei câini inofensivi la adăpostul de câini de la Mihăilești. (vezi cum a început scandalul uriaş dintre Leo de la Strehaia şi Adi Minune)

Citeste si: Leo de la Strehaia, in doliu! Unchiul lui a murit intr-un accident rutier

Citeste si: Leo de la Strehaia îl face praf pe iubitul bătăuș al Danielei Crudu: ”Un huligan, ea nu merită așa ceva” | EXCLUSIV

”Sa mai ai stima pt o astfel de artista? Acesti 3 caini blanzi si batrani au fost dusi de hingheri, la cererea marei soprane Felicia Filip, la adapostul Mihailesti. Pe ea o deranjau mult pt faptul ca stateau in fata teatrului. Nu doar ca nu le-a dat bogatasa dracului un colt de paine, nemiloasa era deranjata de "fatada" teatrului. Deh, tot e la moda sa duci in lagar cainii, a facut o si ea. Stii ceva, vedeto, te-ai balegat in faima ta! Asta ai facut!”, se arată într-un mesaj devenit viral pe internet încă de acum 2 ani.

Renata s-a înfuriat pe soprana Felicia Filip: „Să ai o bătrâneţe la fel de frumoasă!"

Renata Gheorghe s-a înfuriat atunci când a citit respectivul mesaj şi i-a transmis Feliciei Filip: „Sa ai o batranete la fel de “frumoasa”! Mai jeg decât jegul”. Ulterior, ea le-a comunicat celor care îi urmăresc postările că are tot dreptul să o critice pe soprană, deoarece ea iubeşte animalele. „Eu am 11 caini, 15 pisici si alte animale adunate de pe strazi”, a scris bruneta Renata.

Renata Gheorghe a devenit celebră datorită relaţiei sentimentale cu Leo de la Strehaia. După despărţire, Leo s-a cuplat cu mama Renatei, Dana Criminala. ", a explicat Leo de la Strehaia. Bruneta Renata care a înnebunit bărbaţii cu formele ei, s-a afirmat apoi în videoclipurile lui Adi Minune, Cristi Dules sau a altor manelişti celebri.