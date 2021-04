Fosta iubită a lui Marius Elisei face dezvăluiri bombă! Cum a ajuns acesta să se însoare cu Oana Roman: „Ideea lui era să intre în lumea showbiz-ului”

In articol:

Oana Roman și Mariu Elisei au divorțat în urmă cu câteva luni, după ce au fost căsătoriți mai mulți ani de zile, iar din rodul iubirii lor a rezultat o fetiță, Isabela.

Au mai fost probleme în mariaj, însă atunci au reușit să-și găsească puterea și să treacă peste orice obstacol. De data aceasta a fost total diferit. Cei doi s-au văzut în fața notarului pentru a semnat actele de divorț.

Fosta iubită a lui Marius Elisei, Florentina Gheorghe, cea pe care acesta a părăsit-o pentru a fi cu Oana Roman, rupe tăcerea. Tânăra este de părere că mariajul fostului ei iubit cu fiica lui Petre Roman a fost doar un paravan, iar, de fapt, el își dorea să intre în lumea showbiz-ului și să devină cunoscut. Mai mult, aceasta povestea că Marius Elisei nu avea deloc bani, iar o eventuală relație cu Oana Roman, o vedetă cunoscută din lumea mondenă, l-ar fi ajutat.

Fosta iubită a lui Marius Elisei, dezvăluiri fără perdea: „ Sentimente nu cred că a avut”

Florentina Ghoerghe spune că a luat legătura cu Marius Elisei, după ce a aflat că el și Oana au divorțat și este de părere că a făcut cea mai bună alegere, pentru că, spune ea, Marius s-ar fi prefăcut în relația cu fiica lui Petre Roman.

„Ne-am întâlnit la un eveniment, unde Oana Roman era PR. Acolo am avut eu un impact așa să îl văd și am rămas un pic șocată. I-am scris acum, când am aflat că s-au despărțit, doar așa… nu știu.

Mă bucur că a luat o decizie totuși corectă, pe care oricine normal la cap ar fi gândit-o din prima, cum am gândit-o și eu. La un moment dat… cât să te prefaci? Sigur s-a prefăcut. Sentimente nu cred că a avut. Oana este o femeie foarte deșteaptă, dar a ales persoana nepotrivită la momentul nepotrivit” , a declarat Florentina, pentru Fanatik.ro.

Motivul pentru care Marius Elisei s-a cuplat cu Oana Roman: „Nu avea bani nici să treacă strada”

Florentina spune că Marius Elisei își dorea cu orice preț să ajungă cunoscut, să aibă faimă și nu și-ar fi dorit nicio clipă să devină iubitul Oanei Roman. Se pare că acesta nu muncea și nici nu avea un venit stabil, iar ideea de a intra în showbiz îl făcea să creadă că se va îmbogăți repede și fără prea mult efort.

Mai mult, în 2012, chiar de ziua sa de naștere, el și Florentina ar fi trebuit să-și unească destinul în fața lui Dumnezeu, însă asta nu s-a mai întâmplat pentru că el nu avea nici măcar un loc de muncă. Fosta iubită se declară fericită că nu s-a căsătorit cu el și că a părăsit-o, pentru că este convinsă că ar fi avut parte de o viață chinuită alături de el. Mai mult, aceasta este de părere că Oana Roman a luptat enorm pentru Marius, însă el nu a ridicat niciun deget pentru ea.

„Eu oricum nu mi-aș dori vreodată să mai am ceva cu el. Într-adevăr, ceva a rămas acolo, clar. Doar că eu, personal, nu pot să mă înjosesc în halul ăsta. O ricum viața mea ar fi fost grea lângă el, ca persoană. Eu sunt foarte fericită cu ceea ce am făcut eu singură fără un bărbat cu bani, cum a făcut el, sau cu faimă anume.

Ideea lui era să intre în lumea showbiz-ului, nicidecum să se combine cu ea, pentru ca la scurt timp să îmi spună să plec din casă, adică eu locuiam cu el cu familia lui. Nu avea casa lui, nu avea bani nici să treacă strada.

Pe 24 septembrie, de ziua lui, 2012, ar fi trebuit să ne căsătorim. Dar nu aveam bani, pentru că el nu făcea nimic. Mă bucur că s-a întâmplat așa, poate Dumnezeu le-a așezat ca să nu am parte de o viață grea. Oana Roman a făcut tot ce a putut, dar el ce a făcut? ”, a mai declarat Florentina Gheorghe, pentru aceeași sursă citată.