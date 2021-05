Fosta soție a lui Ion Dichiseanu, mesaj sfâșietor după moartea marelui actor: "Steaua mea e tristă, nu mai strălucește"

In articol:

Artista a scris un mesaj de mulțumire pentru ginerele său, care s-a ocupat de înmormântare, dar a așternut și câteva gânduri despre cel care a fost Ion Dichiseanu.

Fosta soție a lui Ion Dichiseanu, mesaj sfâșietor după moartea actorului

Femeia cu care a fost căsătorit 22 de ani îl plânge pe Ion Dichiseanu și a postat un mesaj emoționant.

"Dragii mei, țin să mulțumesc ginerelui meu, Adrian Artene pentru organizarea perfecta a ceremoniei pentru Dichi al nostru. El a gandit toate detaliile, am mai venit si noi cu ceva idei dar el a fost si este stâlpul nostru.

Mulțumim tuturor celor care fizic sau prin mesaje ,au adus un ultim bun-rămas lui Dichi.

Steaua mea e mai strălucește dar Dichi, este acum cel mai strălucitor astru din Univers, așa cum a strălucit și aici, lângă noi. Sunt convinsă că ne va proteja și de acolo și vom avea grijă să rămână în memoriile noastre si ale celor care il iubesc.

Lumină și iubire veșnică, Dichi drag!", a scris Simona Florescu pe Facebook.

Citeste si: De ce a murit Adrian Rădulescu? Ce i-au găsit medicii în trup- bzi.ro

Citeste si: Ioana Dichiseanu și Simona Florescu, ultimul omagiu adus marelui actor! Ce au aruncat în mormântul acestuia

Simona și Ion Dichiseanu au fost căsătoriți 22 de ani

Ion Dichiseanu și Simona Florescu, 22 de ani de căsătorie[Sursa foto: Captură YouTube]

Dragostea nu are vârstă! Asta au dovedit Simona Florescu și Ion Dichiseanu care au fost căsătoriți 22 de ani, în ciuda diferenței de vârstă dintre ei. Într-un interviu mai vechi, cântăreața a spus că a aflat ce vârstă are Dichiseanu în ziua nunții.

„Eu n-am ştiut ce vârstă are Dichi până ne-am căsătorit. Nu l-am întrebat. La Starea Civilă am văzut câţi ani are! Eu l-am văzut pe el aşa cum este şi l-am iubit aşa.

Vârsta nu trebuie să fie un impediment. Sunt oameni care, la vârsta la care s-a căsătorit Dichi sunt rablagiţi rău de tot, dar sunt şi oameni în vârstă care sunt foarte atenţi cu ei, grijulii şi nu trec degeaba prin viaţă. Aveam 19 ani când m-am căsătorit cu el și la 20 am născut-o pe Ioana. Îmi doream foarte mult familie, chiar dacă multe persoane au fost împotriva noastra pentru că el era bătran”, a povestit artista.

Citeste si: Motivul pentru care Ion Dichiseanu poartă un costum complet alb, în sicriu! Familia se așteaptă la un număr mare de admiratori, la înmormântare EXCLUSIV

Cei doi au divorțat, însă au avut o relație extrem de bună până în ultima clipă.