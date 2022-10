Fosta soție a lui Marian Corcheș rupe tăcerea, după vestea că acesta s-a însurat cu Carmen de la Sălciua. A făcut declarații controversate: „Eu nu cred în iubirea lui, joacă teatru cu ea”

In articol:

Maria Corcheș a mai fost căsătorit o dată înainte de a începe o poveste de dragoste cu Carmen de la Sălciua. Prima soție a bărbatului, Bianca, pare este destul de sceptică în ceea ce privește al doilea mariaj al iubitului artistei.

După ce a fost părăsită de Marian pentru Carmen de la Sălciua, Bianca și bărbatul au încheiat orice socoteală.

Citeste si: Carmen de la Sălciua, primele declarații chiar în ziua nunții sale. A păstrat totul secret până în ultimul moment: "Am vrut să fie momentul nostru"| EXCLUSIV

Citeste si: “Când ajung acasă să vezi ce bătaie îmi dă.” Culiță Sterp a luat o femeie la ocazie pe drumul de întoarcere acasă- kfetele.ro

Citeste si: „Când veniți acasă, nu mai dați de mine!” Mama Geta, supărată după nunta Getuței. Le-a spus-o clar și răspicat copiilor- bzi.ro

Fosta soție a lui Marian, declarații controversate după ce acesta a anunțat că face nuntă cu Carmen

Vestea că Marian urmează să își întemeieze o nouă familie alături de Carmen de la Sălciua a picat ca un trăsnet peste Bianca, prima soție a bărbatului.

Aceasta a fost surprinsă peste măsură de decizia fostului său partener de viață.

În opinia ei, Marian s-a pripit atunci când a ales-o pe Carmen pentru a-i fi alături pentru tot restul vieții. Bruneta crede că bărbatul s-a grăbit din nou în decizia pe care a luat-o, așa cum a făcut și în prima căsnicie.

Mai mult decât atât, chiar dacă spune că nu este interesată de viața personală a artistei și a alesului inimii sale, Bianca crede că mariajul celor doi nu va fi de lungă durată, ci din

contră.

„Am rămas surprinsă! Nu știam că se căsătorește Marian cu ea. Nu am ce sfaturi să îi dau, ce să îi mai zic eu fostului meu soț? Cred că nu mă mai privește, fiecare să își vadă de viața lui. Nu cred că mai pot să îi dau sfaturi din moment ce el nu a fost, oricum, la așteptările pe care le-am avut. Sper să fie fericiți. Dar cred că s-a grăbit. El cam așa le face pe toate, și noi ne-am căsătorit la nouă luni de când am început relația. Așa că, să fiu sinceră, mă așteptam ca măcar de această dată să fie cu capul pe umeri, să nu mai facă greșeli, să ia decizii pripite, măcar să pară că știe ce își dorește. Eu am mai spus-o că nu cred în iubirea lui, că nu cred în el. Amândoi sunt falși. Cum să cred în ei doi când văd că fac totul peste noapte? Eu nu cred în chestiile astea făcute din senin, nu a funcționat nici la mine. Și nu o zic pentru că aș mai avea sentimente pentru Marian, nici pomeneală. Ce sentimente să mai am pentru un om care m-a rănit atât de tare? Rămân amintirile, nu sentimentele, dar nu îl mai iubesc. Nu îmi doresc să o rănească și pe Carmen ca pe mine. Eu nu cred în iubirea lui, joacă teatru cu ea și, din păcate, cred eu, Carmen a căzut”, spune Bianca, fosta soție a lui Marian Corcheș, potrivit FANATIK.

Citeste si: Carmen de la Sălciua a anunțat că se mărită în aceste clipe cu Marian Corcheș: „A sosit momentul”. Primele imagini de la marele eveniment