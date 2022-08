Fosta soție a unui actor celebru, surprinsă în timp ce-și căuta de mâncare în gunoaie. Cum a ajuns să trăiască pe străzi: "Nu-i pasă nimănui de mine, nimeni nu vrea să mă vadă"

In articol:

Loni Willison, fosta soție a actorului Jeremy Jackson din serialul "Baywatch", a ajuns să trăiască de pe-o zi pe alta, cu resturi din gunoi.

Dacă în urmă cu câțiva ani apărea pe coperțile celor mai mari reviste, acum viața ei s-a schimbat radical. Rămasă fără locuință de 6 ani, Loni se luptă zilnic să supraviețuiască pe străzile din Lon Angeles, alături de alți oameni fără adăpost.

Cum a ajuns Loni Willison să doarmă pe străzi și să caute mâncare în gunoaie

Totul a început în 2016, la doi ani după ce Loni Willison a divorțat de Jeremy Jackson. Fosta soție a actorului din"Baywatch" și-a pierdut slujba și a fost dată afară din apartamentul în care locuia, în West Hollywood. Blondina, care nu a mai putut face față problemelor financiare și care se confrunta cu o afecțiune psihică din cauza dependenței de droguri, a ajuns să doarmă de străzi.

Primele imagini cu Loni, într-o stare deplorabilă, au apărut în presa internațională în 2018.

Loni Willison [Sursa foto: Captură video Twitter]

La acea vremea, ea a dezvăluit pentru Daily Mail că avea mulți prieteni, însă niciunul nu i-a fost alături: "Am pierdut două slujbe și totul s-a năruit. Asta a fost acum doi ani, de atunci sunt pe străzi. Da, am mulți prieteni, mulți prieteni, și familie, dar toți cei cu care am vorbit atunci s-au comportat ciudat. Mi-a fost greu să mă duc la ei și să vorbesc despre asta, chiar și despre lucruri simple, așa că am renunțat să mai vorbesc cu cineva. Nu m-ar fi ajutat cu nimic și aș fi fost și mai frustrată. N-am mai avut nicio legătură cu familia sau cu prietenii de curând.", declara Loni Willison în 2018, pentru sursa amintită.

Unul dintre prietenii blondinei nu a rămas indiferent la situația acesteia și s-a oferit, în cele din urmă, să o ajute. În plus, un specialist în tratarea dependenței de droguri a contactat-o pentru a-i da șansa să urmeze gratis un tratament în valoare de 90.000 de dolari. Fosta soție a lui Jeremy Jackson a refuzat, însă.

Într-un interviu acordat pentru The Sun, în 2020, aceasta a declarat că se descurcă de una singură: "N-am mai vorbit cu Jeremy. Nu vreau să vorbesc cu prietenii mei. Sunt bine. Nu vreau să mă ajute nimeni. Pot să trăiesc pe picioarele mele. Am tot ce-mi trebuie aici. Nu-i pasă nimănui de mine și nu vreau să văd pe nimeni, așa cum nimeni nu vrea să mă vadă.".

Recent, noi imagini au apărut cu Loni Willison. Din nefericire, situația ei nu s-a schimbat. Fosta vedetă a fost surprinsă în timp ce căuta în gunoaie pentru a găsi ceva de mâncare, pe străzile din Los Angeles.

Loni Willison [Sursa foto: Captură video Twitter]

Loni Willison nu se mai spală, pentru a nu fi agresată sau violată pe străzi

Toni Willison a mărturisit că situația în care se află a făcut-o să-și ia în permanență măsuri de supraviețuire. Fosta soție a starului din "Baywatch" a fost atacată în nenumărate rânduri pe străzi, așa că a recurs la o soluție halucinantă. Ea a dezvăluit că nu se spală, pentru a nu fi agresată sau violată: "Am fost jefuită. Mă jefuiesc tot timpul. Oamenii îmi iau lucrurile. În principiu, pe străzi ești înconjurat de oameni care caută să se ia de tine, dacă văd că ai ceva care le trebuie. Supraviețuirea e pe primul plan.

Mă fac cât mai murdară, ca să nu mă atace nimeni. Cu cât sunt mai murdară, cu atât mai bine. Trebuie să miros urât, dar acum nu prea miros așa rău. Dacă fac astea două lucruri, pare să funcționeze. Mi-am tăiat și părul, ca să arăt altfel. Singură mi l-am tăiat. Dar am fost atacată, se întâmplă.", a mai spus Toni Willison, pentru Daily Mail.

Loni Willison și fostul ei soț, Jeremy Jackson [Sursa foto: Captură YouTube]