In articol:

Cristi Mitrea l-a amenințat pe Abi Talent, după ce scandalul acestuia cu Alex Velea a reizbucnit. “Dacă există noroc sau șansă pe pământ, îmi doresc să-l prindă Velea pe Babyanus ăla și să-mi trimită și mie un filmuleț”, a postat fostul iubit al Andreei Mantea, care este fan al lui Alex Velea.

„Mai bine sa-l prindă unul agresiv, beat, cu gene false și brebenelul de 27/8. Și sa posteze filmulețul, sa-l sharuim toți... numai la tine te gândești.”, a postat un amic al lui Mitrea. „Dacă-l prind eu, fac un story. Promise”, a replicat Cristi Mitrea, specialist în sporturi de contact. (vezi cum l-a îngrozit Emy de la Survivor pe Cristi Mitrea)

Citeste si: Andreea Mantea, deranjata de gestul lui Renat: "Voi nu stiti sa va comportati pe vreme de coronavirus!"

Citeste si: Bombă de ultim moment în casa „Puterea Dragostei”. S-au despărțit, deși o ceruse în căsătorie

Citeste si: Andreea Mantea nu se mai ascunde! Ce a primit de la iubitul său: „Te iubesc”

După ce Alex Velea i-a dat replica printr-o melodie, Abi Talent a lovit din nou în artist, dar și în familia acestuia și a insinuat că cei doi băieți ai Antoniei nu ar fi făcuți cu Alex Velea. “Dacă Baby Abi dispare ce o să facă Velea, oare? Cine îi mai dă valoare, cine îi mai dă teroare/ Dacă nu era Smiley erai vai de tine/ Nu aveai bani de mâncare nici de haine/ O duci așa de rău că faci reclamă la tigăi/ Nu știu care dintre voi e femeia. Cred că e timpul ca Velea să facă un test ADN/ Să vedem dacă pe bune ăia sunt copiii lui sau ai lui sau ai lui/ Ar putea fi ai oricui”, sunt versurile jignitoare pe care le cântă Abi Talent despre Alex Velea.

Cristi Mitrea l-a amenințat pe Abi Talent. Cum i-a răspuns Velea lui Abi

De partea cealaltă, nici Velea nu a rămas dator pe rețelele de socializare. „Am văzut un Story pe care l-a făcut. Era despre mine. Am zis să nu-l sun. Știam ce fel de om e. L-am mirosit repede. Am așteptat să-l văd față în față, poate își schimbă puțin părerea. Am încercat să trec cu vederea acest episod. M-am întrebat de unde are tupeul să vorbească așa cu mine. Eram la un eveniment și, la plecare, l-am văzut pe Abi. Nu aveam cum să nu-i zic ceva. M-am dus la el. I-am zis: vezi că ai vorbit prost de mine. Am lăsat așa fraza, să o continue el. De fapt, i-am dat o șansă să-mi ceară scuze sau măcar să o dea la întors”, a postat Velea.

„Abi, tu m-ai lovit acolo unde mă doare, adică muzica și vârsta. Dar nu a fost deloc așa. Eram convins că e obraznic în viața reală. Mi-a dat o replică foarte proastă, o replică fără sens. Mi-a zis că m-a și uitat. Atunci i-am zis: e multă lume aici, altfel îți dădeam un capac. Îmi crescuse adrenalina. Nu accept, la cât am muncit, să-mi vorbească așa unul ca el. Nu cred că i-aș fi dat un capac. Nu-s violent, dar de nervi așa am simțit nevoia să mă exprim. Oricum… dacă îi dădeam un capac… îl despărțeam de sănătate și nu era cazul (…)”, a mai declarat Alex Velea.