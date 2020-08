In articol:

Cristi Mitrea şi-a bătut joc de Margherita de la Clejani după ce în presă s-a relatat că rezultatele de la INML au confirmat că a consumat mai multe substanțe interzise. “Au zis la știri cà Marghe avea în ea:... (numele unor substanțe interzise, n.r.)! Nici Covid19 nu intra dacă bătea la ușă. P'asta să nu o mai luați la petreceri că e pagubă la casa omului Vă lasă pe uscat!”, a postat fostul iubit al Andreei Mantea. (vezi cum a dansat Margherita la bară)

„Cine e?”, a întrebat o amică a lui Cristi Mitrea. „Artist/vedetă/ceva ce noi doar visăm să ajungem”, a răspuns acesta. “Oare parintii ce declaratii mai fac acum, dupa ce inainte jurau ca e clean?”, a scris altă prietenă. „Nu e treaba noastră! Suntem aici just for the fun”, a explicat Mitrea. Fata Clejanilor a așteptat cu sufletul la gură rezultatele de la INML și chiar dacă acestea ar fi putut și plătite de tatăl ei, acesta e refuzat.

Astfel, Brigada Rutieră a achitat 1.200 de lei pentru a primi rezultatul probelor biologice ale Margheritei. Ea a primit rezulatele testelor de sânge de la INML care au dezvăluit că vedeta consumase un cocktail de substanțe înainte de a se urca la volan. Margherita consumase anterior și alte substanțe, unele dintre ele prezente în diferite medicamente.

Cristi Mitrea şi-a bătut joc de Margherita de la Clejani. A fost testată cu aparatul etilotest

Chiar în ziua în care a apărut știrea, Margherita a postat pe pagina sa de socializare o fotografie care o înfățișează tristă. “Melancolia este fericirea de a fi trist!!! Oare, cine ar putea "asa"?”, a scris Margherita. „Nu melancolia este fericire ci un cocktail de drogulete....dupa care sa mai si conduc”, a comentat un internaut.

Margherita de la Clejani a ajuns în atenția presei după ce la sfârșitul lunii mai a intrat cu mașina într-un autotorism parcat regulamentar de pe bulevardul Gheorghe Șincai din Capitală. Fiica Clejanilor a trezit suspiciuni în rândul anchetatorilor ajunși la fața locului, astfel că a fost testată cu aparatul etilotest. Pentru că reazutatul a ieșit negativ, dar totuși fata nu se comparta normal, oamenii legii au decis să o testeze și cu Drugtesutul, rezultând că ar fi consumat substanțe interzise înainte de a se urca la volan. Rezultatele analizelor de sânge de la INML au fost predate poliției.