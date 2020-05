In articol:

Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu a fost ani de zile partenerul designerului decedat pe 29 aprilie 2019, în a doua zi de Paște. Răzvan și "fostul" se separaseră, dar WOWbiz.ro a dezvăluit că reveniseră la sentimente mai bune unul față de celălalt și ar fi depășit impasul care i-a despărțit. Fostul iubit al designerului a recunoscut că se împăcaseră și că discutaseră inclusiv în prima zi de Paște. ( citește mesajul cutemurător al părinților lui Răzvan Ciobanu

Citeste si: A trecut un an de la moartea lui Răzvan Ciobanu! Declarațiile care au răsturnat totul despre accident

Citeste si: A anunțat că este gay în direct! Vestea a luat pe toată lumea prin surprindere

”Nu mai pot să spun nimic. Sunt terminat, nu îmi vine să cred. Ne împăcaserăm. Răzvan era un tip extraodrinar. Măcar pentru asta este un păcat, o pierdere, de nu pot spune. Am vorbit cu el chiar ieri, am stat puțin de vorbă la telefon. Acum… Ce pot să mai spun, nu mai am cuvinte, ceea ce s-a întâmplat e cumplit, e o tragedie”, a declarat fostul partener pentru Wowbiz.ro.

Fostul iubit al lui Răzvan Ciobanu este singur

La un an de la decesul lui Răzvan Ciobanu, fostul iubit pare mai trist ca niciodată. Recent, el a postat pe facebook mesajul “Paște 2020...acasă...singur”, care arată că nu a avut pe nimeni aproape. Bărbatul este un medic apreciat, care conduce o clinică ce oferă servicii de medicină generală, medicina muncii și cursuri de prim ajutor.

Răzvan Ciobanu a murit într-un tragic accident rutier care s-a petrecut la ieșirea din comuna constănțeană Săcele spre Năvodari. După ce a pierdut controlul volanului, el s-a dat cu mașina peste cap de mai multe ori și s-a izbit violent de mai mulți copaci din zonă. Vedeta nu purta centura de siguranță și a fost catapultat afară din mașină. El a fost văzut de o localnică, care a și sunat la 112. Din păcate, când medicii de pe ambulanțp au ajuns la fața locului, nu au putut decât să constate decesul.