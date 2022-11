In articol:

Iată cine este fostul jucător de la Dinamo pentru care se bat Atletico Madrid și Barcelona. Sportivul a reușit performanțe demne de invidiat la doar 25 de ani și este dorit de doi dintre granzii Spaniei.

Aleix Garcia (25 de ani), fostul fotbalist de la Dinamo în perioada octombrie 2020- ianuarie 2021, are parte de momente senzaționale în cariera sa. Astfel că, actualul mijlocaș de la Girona este dorit de doi dintre granzii Spaniei, Atletico Madrid și Barcelona.

După ce s-a aflat interesul Barcelonei pentru Aleix Garcia, acum, presa spaniolă aduce în discuție și varianta Atletico Madrid. Conform spaniolilor, formația de pe Wanda Metropolitano îl are în vizor pe fostul dinamovist și încearcă să îi obțină semnătura în vara anului viitor, atunci când îi expiră contractul cu Girona, scrie digisport.ro.

Fostul jucător de la Dinamo pentru care se bat Atletico Madrid și Barcelona [Sursa foto: instagram.com/aleixgarcia97]

Citește și: Cristiano Ronaldo continuă seria dezvăluirilor: "Am stat o săptămână cu fiica mea în spital"

Citeste si: “E adevărat, o să aveți un nepoțel sau o nepoțică!” Theo Rose a recunoscut oficial în mediul online că este însărcinată- kfetele.ro

Citeste si: Una dintre surorile implicate în incidentul cu părintele Calistrat, filmată când hărțuiește un alt călugăr. Ea este cea care a provocat scandalul – FOTO, VIDEO- bzi.ro

Spaniolul Aleix Garcia traversează cel mai bun moment al carierei, fiind dorit de granzii Spaniei, Atletico Madrid și Barcelona. Astfel că, ibericii au doar cuvinte de laudă la adresa mijlocașului, despre care au spus că este destul de experimentat, în ciuda vârstei, și că are o tehnică foarte

bună, scrie sursa citată.

Citește și: Campionatul Mondial Qatar 2022: Cine este marea favorită pentru câștigarea titlului? „Are un lot foarte, foarte valoros”

Aleix Garcia are parte de un sezon fascinant la Girona, unde a jucat 15 meciuri și a oferit 3 pase decisive. Venit în vara lui 2021 la Girona, acesta a impresionat în meciul contra lui Atletico de pe 8 octombrie, câștigat de echipa lui Simeone, scor 2-1. Totodată, fostul jucător de la Dinamo are evoluții remarcabile în La Liga și a fost inclus de Sofa Score în topul fotbaliștilor care au primit cele mai mari note în actualul sezon, din cele mai importante campionate ale Europei. Pe primul loc îl regăsim pe Lionel Messi, care a jucat foarte bine în sezonul curent, pentru PSG. Pe locul doi îl regăsim pe Kevin de Bruyne, iar Neymar ocupă de abia poziția a patra. Erling Haaland este pe poziția a șasea în topul fotbaliștilor care au primit cele mai mari note în acest sezon.

📈| HIGHEST-RATED PLAYERS



One last time in 2022, it's our Top 10 in the Top 5! 🤩



As usual, there's more of the same at the top, as Lionel Messi firmly holds the no. 1 spot, but he's now followed by Kevin De Bruyne.



Aleix García makes his first appearance of the season! 👏👏 pic.twitter.com/nI37XsQ4Sm