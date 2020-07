Petru Boico a fost primul soț al Doiniței, actuala nevastă a lui Ionuț Dolănescu. Despărțirea dintre Petru (48 de ani) și Doinița s-a lăsat cu scandal, bărbatul acuzând faptul că a fost înșelat."Inainte de a divorta, ma insela cu Ionut Dolanescu de un an. L-a ales pentru numele lui. A sarit de pe un pod pe calul lui Fat-Frumos! (...) Intr-o seara, cand m-am intors de la serviciu, am gasit un bilet de la Doina prin care ma ruga sa nu o mai caut pentru ca si-a gasit fericirea. Am intuit din start ca a plecat la el!", a povestit atunci Petru, foarte supărat.

Doinița are astăzi trei copii cu Ionuț Dolănescu și este stabilită în Statele Unite cu familia, în timp ce Petru a devenit și el tatăl unui băiețel care a împlinit de curând 4 ani. Efectele pandemiei se fac resimțite însă și la Chișinău, localitatea de baștină a lui Petru, primul soț al Doiniței Dolănescu anunțând recent că își vinde rulota de lux cu care își deschisese acum ceva timp o firmă de transport.