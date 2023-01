Fostul star a lui Liverpool, prins când vindea casete de adulți cu celebra lui soție, are o nouă iubită celebră. Este cuplat cu actrița Jess Impiazzi, cea care a avut o relație cu Charlie Cheen

In articol:

Jermaine Pennant, fostul star al lui Liverpool, este un personaj extrem de controversat în Anglia, după ce au apărut informații conform cărora ar fi intrat în faliment, cu

datorii de acumula de peste un milion de euro!

Celebra puiblicație britanică ”The Sun” a dezvăluit că fostul fotbalist englez, acum în vârstă de 39 de ani, este dator vândut la Fisc, bănci, municipalități și companii de servicii publice. Mai mult decât atât, având în vedere că nu mai are cu ce să își plătească ratele, Pennant e aproape să își piardă și proprietățile, cumpărate de-a lungul timpului.

Jermaine Pennant și-a risipit adesea averea din cauza stilului de viață

Considerat unui dintre cei mai petrecăreți jucători din lumea fotbalului, Jermaine Pennant și-a risipit adesea averea, viața lui privată fiind o sursă de cancan-uri de fiecare dată. De pildă, în 2018, fotbalistul a fost concediat în Zaragoza pentru că a înregistrat și a vândut videoclipuri deocheate cu fosta sa soție, Alice Goodwin. În imagini, Pennant apărea cu fața acoperită pentru a împiedica pe urmăritori să-l recunoască, dar nu i-a ieșit.

Fanii lui l-au recunoscut după tatuajul pe care îl are pe mână și l-au taxat imediat.

Peripețiile în cazul lui Jermaine Pennant nu se opresc aici. Anul trecut, în octombrie, el a fost investigat de poliția britanică după ce un bărbat a descoperit accidental o plantație de producție de marijuana într-un conac pe care îl deținea, cumpărat în 2006 pentru trei milioane de euro. Conacul, construit în anul 1930, avea un iaz, un teren de tenis, jacuzzi și piscină interioară, a rămas gol de când Pennant s-a separat de Alice Goodwin în 2020!

Jermaine Pennant [Sursa foto: Jermaine Pennant Instagram]

” Este singurul om cu care am fost într-o relație și nu are un obicei enervant”

Jermaine Pennant și-a refăcut viața după despărțirea de soție. El se află într-o relație cu Jess Impiazzi, încă din toamna lui 2021, dar totul s-a ținut secret până acum. Jurnaliștii engelzi susțin că cei doi s-au întâlnit în mare taină timp de 5 luni, înainte de a se afișa pentru prima dată împreună, în martie 2022.

Partenera fostului fotbalist de la Liverpool a anunțat că este gata să-i ofere acestuia copii și dezvăluie că au fost alese deja numele acestora. "Vrea să mă mărit cu el și să avem mulți copii! Deja am stabilit numele. E clar ceva despre care am discutat și ceva ce vom face. Cariera mea de actriță abia a început, iar Jermaine se descurcă foarte bine cu comentariile pentru talkSPORT.

Eu fac 34 de ani în martie, el împlinește 40 în ianuarie și timpul trece. Cred că Jermaine este singurul om cu care am fost într-o relație și nu are un obicei enervant. Mă face să râd mult. E foarte neîndemânatic, dar ador asta la el. Nu mă deranjează deloc. Râdem mult și suntem fericiți. În fiecare dimineață se trezește și îmi spune 'Sunt binecuvântat'!", a spus Jess Impiazzi, citată de Yahoo Movies.

Jermaine Pennant și Jess Impiazzi [Sursa foto: Jermaine Pennant Instagram]

Transfer senzațional după Campionatul Mondial: Câți bani va plăti Liverpool pentru Cody Gakpo?

Jess Impiazzi, fost model si actriță, a recunoscut că a fost la un pas de sinucidere

Jess Impiazzi nu este chiar o necunoscută în Anglia. Fost model și vedetă de realityshow, ea a apărut în Ex on the Beach și Big Brother 2018, iar, acum, este actriță. Jess a avut o relație de scurtă durată cu celebrul Charlie Sheen și s-a logodit cu fostul iubit jucător de rugby Denny Solomona, cu care a avut o legătură complicată. Ba chiar a vrut să se sinucidă din cauza lui după ce a aflat că o înșală.

Jess Impiazzi [Sursa foto: Jess Impiazzi Instagram]

„Am fost la fund! M-am gândit: „Asta nu mi se poate întâmpla”. Când am aflat, am plecat la un hostel și am băut mult. Nu m-am simțit niciodată atât de pierdută în viața mea și am făcut un atentat asupra mea. Denny știa că am probleme și a trimis paramedici. Așa m-a salvat”, a povestit în Daily Mail Jess în acea perioadă.