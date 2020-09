Nicușor Dan

Nicușor Dan este candidatul independent la alegerile din 27 septembrie, dar sprijinit de PNL și USR PLUS, care a reușit să câștige Primăria Capitalei, după o bătălie grea cu Gabriela Firea. Candidatul este la cea de-a treia încercare de a deveni primar general și se pare că de data aceasta a reușit. Prima imagine pe care a postat-o noul primar al Bucureștiului pe Facebook a suprins pe toată lumea!

Nicușor Dan, imagine neașteptată pe contul de Facebook

Nicușor Dan a așteptat cu o seară în urmă rezultatele exit-poll-ului singur, în sediul de lângă magazinul București. La un moment dat, a urcat mai multe fotografii pe contul personal de Facebook cu el și colegii lui. Imaginea postată reprezintă o fotografie cu mai mulți membrii din echipa lui, iar pe burtiera de la televizior scria: ”Nicușor Dan a învins-o pe Gebriela Firea”.

Imaginea postată de Nicușor Dan pe Facebook

Noul Primar al Capitalei, mesaj pentru cetățeni

Noul primar al Capitalei a transmis un mesaj pentru cetățeni, după ce a aflat că el este noul conducator al Bucureștiului pentru următorii patru ani. Nicușor Dan a ținut să le mulțumească oamenilor care l-au votat și este de părere că are toată încredere că lucrurile vor din ce în ce mai bune în perioadă pe următoare.

„Astăzi este ziua de naștere a noului București. Am încredere că după numărătoarea votului voi fi noul primar al Capitalei. Am încredere că voi fi noul primar și al încredere că majoritatea primăriilor vor fi câștigate de colegii noștri. Vreau să le mulțumesc colegilor care ne-au votat și care s-au implicat și că ne-au dat încredere în ciuda campaniei murdare care s-a desfășurat împotriva noastră. PNL și USR PLUS au ales să susțină voința bucureștenilor”, a continuat primarul ales.

Nicușor a mai adăugat faptul că a fost lupta destul de grea, în care a trebuit să depună foarte multe muncă, dar rezultatele au fost unele pe măsură.

„Bucureștiul nu e un oraș care să excludă pe cineva. Îi chemăm pe toți să fim parteneri în construcția noului București. Îi rog pe reprezentanții PNL și USR PLUS, să fie vigilenți în această seară, până la finalizarea numărării voturilor. Am câștigat cu multă muncă o campanie foarte grea, bucureștenii ne-au dat încrederea lor și avem responsabilitatea ca voturile pe care bucureștenii ni le-au dat să se regăsească întocmai în procesele verbale”, a încheiat Nicușor Dan.

