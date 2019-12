Raluca Moianu (50 de ani), celebra prezentatoare tv, și-a amintit de perioada când - studentă fiind - a predat în liceu. ”În facultate am avut șansa să prind practica pedagogică la liceul Sf. Sava, unde fusesem elevă. Poza e de atunci.

Citeste si: Adevăratul motiv pentru care Simona Gherghe nu se mai întoarce în televiziune: ”Am simțit că am obosit”

Astazi, după mulți ani de carieră in radio și televiziune, intru “On air” cu studenții mei de la UNATC (anul III) care au pregătit recomandări culturale și am emoții ca atunci când am scos primul elev la tablă”, a notat emoționată Raluca Moianu în dreptul fotografiei de colecție.

Citește CONTINUAREA pe kfetele.ro!