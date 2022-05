Francisca dezvăluie secretele cu care și-a modelat corpul ca o Kim Kardashian de România: „90% din timp mănânc sănătos” | EXCLUSIV

In articol:

Francisca este des comparată cu Kim Kardashian datorită formelor ei care o fac să iasă în evidență la orice ședință foto. Artista s-a luptat din greu cu kilogramele în plus și a slăbit enorm ca să obțină corpul pe care și l-a dorit, însă ambiția o face să-și dorească să treacă la nivelul

Când a decis să-și schimbe complet înfățișarea, Francisca s-a pus serios pe treabă și n-a mai privit înapoi. După 20 kg date jos și proceduri corporale, pe care le face și în prezent, Francisca a uimit pe toată lumea cu un corp care ar face invidioasă și pe o membră a familiei Kardashian/Jenner. Chiar dacă mănâncă foarte cumpătat de obicei, cântăreața nu se poate abține să nu cadă în „păcat” din când în când, mai ales când vine vorba de o prăjitură bună.

„Regim e mult spus! Eu nu cred în diete, eu cred într-un stil de viață sănătos, mai degrabă. Mănânc de toate, duc o viață de om normal. Îmi permit să mănânc și prăjituri, îmi permit să mănânc și sarmale, îmi permit să mănânc și burgeri, și cartofi prăjiți, dar astea sunt excepții. Adică nu le mănânc pe toate într-o săptămână sau în câteva zile. Îmi fac o poftă din când în când, dar 90% din timp mănânc sănătos. Mănânc săptămânal câte o prăjitură, pentru că dulciurile sunt slăbiciunea mea cea mai mare. Prăjiturile mele preferate trebuie să fie bombe calorice, adică și însiropate, și cu multă cremă. Amandinele, savarinele și checurile sunt viața mea!”, a mărturisit Francisca pentru WOWbiz.ro.

Francisca: „Îmi doresc foarte mult ca fesierii să se definească și să bombeze foarte frumos.”

Când orice bărbat care o vede rămâne „ca la dentist” și mai toate femeile o invidiază, ar putea părea că Francisca nu mai trebuie decât să mențină look-ul sexy de acum încolo. E drept, artista nu dorește să mai câștige semnificativ în masă musculară, dar crede că orice efort care i-ar face fundul mai bombat și picioarele mai definite merită din plin.

„Îmi doresc foarte mult ca fesierii să se definească și să bombeze foarte frumos. Vreau să-mi tonifiez picioarele, dar fără a le mări, fără a lua prea mult în masă musculară. Eu sunt o mărime mică, XS, și îmi convine să rămân la XS. Eu oricum stau cam la 50 kg, mai mereu. Când am zile de alea nasoale, ca într-un weekend plin de cântări, când nu apuc să mă odihnesc și n-apuc să mănânc, atunci am 48-49 kg. În momentul în care sunt chill și, eventual, după un antrenament de picioare cu mai mulți carbohidrați mâncați, probabil că mă duc în 51 kg. Nici în concediu n-am avut variații mari de greutate, când am mâncat burgeri la 2 noaptea!”, le-a mai spus Francisca jurnaliștilor WOWbiz.