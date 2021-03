Fratele Ilenei Ciuculete, dezvăluiri cutremurătoare la patru ani de la moartea artistei: „Îmi dă semne de dincolo”

In articol:

Au trecut aproape patru ani de zile de la moartea Ilenei Ciuculete! Celebra artistă s-a stins din viață pe data de 14 martie 2017, după ce a pierdut lupta cu o boală cruntă: Hepatita C. Fratele artistei, Aurel Ciuculete a povestit pentru Playtech că o visează mereu pe sora lui, chiar și de la patru ani de la moartea ei.

Bărbatul a povestit momentul în care a visat-o pentru prima dată, fiind la 45 de zile după ce a murit. El a visat-o pe Ileana Ciuculete în timp ce îl pupă pe obraz din coșciug. Mai mult decât atât, bărbatul a dezvăluit că primește semne de dincolo de la răposata lui soră.

„Pe sora mea o visez. Mereu am visat-o. Îmi dădea semne, de dincolo, iar eu nu mă pot opri din plâns! Și aseară am visat-o, înainte de 14 martie, când s-au împlinit 4 ani de când a plecat dintre noi. Era în lumină. Nici acum nu mă pot abține să nu plâng, așa de mare este durerea pentru pierderea surorii mele. Au trecut 4 ani și încă nu-mi vine să cred că nu mai este. Mi-e foarte greu! Prima dată am visat-o la 45 de zile după ce a murit. Am visat-o pupând-o pe obraz în coșciug. De atunci, îmi dă mereu câte un semn”, a spus Aurel Ciuculete pentru sursa citată.

Ileana Ciuculete și Cornel Galeș

Cum a reacționat Cornel Galeș în momentul morții Ilenei Ciuculete

La doar doi ani distanță de la moartea Ilenei Ciuculete, soțul ei, Cornel Galeș a suferit un cumplit accident rutier în care și-a pierdut viața.

Bărbatul a trăit doi ani fără soția lui, iar în momentul în care a aflat că Ileana Ciuculete nu mai este printre cei vii a avut o criză.

„L-am auzit pe Cornel urland ca un caine schingiuit. Urla si isi manifesta durerea intr-un mod care m-a tulburat si pe care nu il voi uita cate zile oi avea. Cornel nu vorbea, doar urla a durere. I-am spus: Mai, omule, ce s-a intamplat? Mai, omule, vorbeste cu mine, spune ceva. Cornele, te rog, aduna-te si spune-mi ce s-a intamplat.

Iar el, nimic… urla la fel. Nici nu stiu de unde mai avea glas. Tremuram din tot corpul si simteam ca mi se face rau. Eu am diabet si nu am voie sa am emotii puternice”, a declarat Doina Belu in exclusivitate pentru WOWbiz.ro, în urmă cu trei ani de zile.