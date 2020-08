In articol:

Fratele lui Emi Pian a fost întrebat de mai mulți reporteri, în timp ce se afla la căpătâiul fratelui său, dacă este de părere că acest incident a fost o răzbunare sau nu. Pe lângă răspunsul la această întrebare, fratele interlopului a făcut o declarație șocantă despre ce s-a întâmplat în urmă cu trei ani.

”Nu știu dacă a fost de răzbunare, asta nu știu… Dar știu că, în urmă cu trei ani, au vrut să mă omoare și pe mine. Asta s-a întâmplat prima dată, acum trei ani. Eram la o petrecere acum trei ani, au vrut să mă omoare pe la spate, uitați (își arată semnul pe gât) dar au fugit, până la urmă. Acum au reușit! Totul pleacă de la bani”, a dezvăluit cel care acum își plânge fratele ucis în noaptea de luni spre marți.

Fratele regretatului Emi Pian poveștește în continuare cum i-a fost oferită o sumă de bani, după ce a fost tăiat pe gât.

”La noi nu există Stabor… Uite, mie mi s-au oferit 100.000 de euro pentru tăietura asta pe care o am aici, dar nu am luat niciun ban. Iar pentru fratele meu nu există nicio sumă care să ne fie dată! Noi avem bani, avem tot ce ne trebuie, am muncit pentru asta, ne-am chinuit, nu am făcut banii cu droguri! Să vină cineva și să spună: mă, ai tâlhărit, ai furat, ai spart! Eu am făcut pușcărie pentru permis, nu pentru altceva!”, a continuat fratele lui Emi Pian.

Situația în care se află, la momentul actual, clanul Duduianu

Ultimul drum al interlopului nu a fost lipsit de controverse. Familia lui Emi Pian a făcut o schimbare de ultim moment și înmormântarea nu a mai avut la loc la ora 12, după cum era anunțată, ci la ora 9, când trupul neînsuflețit al interlopului era deja dus la biserică.

După terminarea slujbei, rudele l-au condus pe interlop spre cimitirul în care i-a fost pregătit locul de veci. Cei prezenți au aplaudat la intrarea în cimitir. Unii oameni au aruncat cu petale de flori, în timp ce îi strigau numele.

Presa nu a fost primită în cimitir și nici oamenii străini. Familia și-a dorit să-l plângă în liniște pe răposat, departe de privirile curioșilor.

Pe parcursul funaraliilor, familia lui Emi Pian și-a strigat durerea și l-au jelit încontinuu pe temutul interlop.