Fratele lui Mihai, bărbatul torturat de polițiști, iar mai apoi mort în condiții suspecte, declarații cutremurătoare: ”Am fugit din țară de frica

Florian Ghiorghe, zis Aladin, fost membru al grupării Sportivilor, este fratele unuia dintre tinerii răpiți și torturați de polițiștii de la Secția 16. Tânărul a murit după jumătate de an, de la acel incident, din cauza necunoscute. Acum, fratele lui spune că a fugit din țară de frică să nu fie ”executat” de polițiști.

Aladin a făcut dezvăluiri cutremurătoare despre fratele lui, spunând că Mihai era cu Biserica, cu rugăciunile, fix opusul lui.

„ Eu am avut problemele mele cu legea, însă Mihai era cu biserica, cu rugăciunile... Era exact opusul meu. De fiecare dată îmi zicea să mă apropii de Dumnezeu, să fiu mai bun, să nu mai fac prostii...(...) După ce el a depus plângere împotriva polițiștilor care l-au torturat, eu am început să primesc tot felul de semnale, că mi se pregătește un dosar. Polițiștii au trimis vorbă, printr-un prieten, că vor avea grijă de mine. Eu m-am cumințit de ani buni, nu mai am treabă cu lumea interlopă. Nu am vrut să îmi inventeze un dosar, ca să mă bage după gratii. Așa că am plecat din țară, am preferat să fug, până la terminarea dosarului fratelui meu”, a povestit Florian Aladin, pentru SPYNEWS.

Aladin, fratele lui Mihai, tânărul care a murit în condiții suspecte, ca și celălalt reclamant, a mărturisit că familia lui, aflată în România, a făcut tot posibilul să obțină înregistrările camerelor de supraveghere din blocul în care locuia victima. Se pare că administratorul blocului nu a fost de acord să le pună la dispoziție.

„Tatăl meu a lăsat casa exact cum era, în speranța că vor veni cei de la poliție, ca să ridice probe. Însă nu au făcut acest lucru. Am vrut să vedem ultimele imagini cu fratele meu, însă administratorul a refuzat să ne dea înregistrările camerelor de supraveghere. Fratele meu era sănătos înainte de eveniment, însă, în urma bătăii pe care a primit-o de polițiști, a rămas cu sechele. Îmi povestea că îi era frică să iasă din casă, că are coșmaruri, că îl visa pe polițistul care l-a torturat și a urinat pe el. Cu doar câteva zile înainte de a muri, a vomat sânge. Mult sânge.(...) Nu am putut ajunge la înmormântarea lui... Acum, îmi este teamă pentru tatăl meu, mi-e teamă că îl va urma pe Mihai, fiindcă a anunțat că nu vrea să renunțe la dosarul deschis împotriva polițiștilor”, a mai spus Aladin, pentru sursa citată mai sus.

Mihai și Teodor, cele două victime ale polițiștilor, au fost găsiți morți

Mihai Ionuț Ghiorghe a fost găsit decdat în locuința unui prieten. Procurorii au deschis un dosar de cercetare privind moartea suspectă. Și acum trei săptămâni, procurorii au deschis un dosar identic, în cazul lui Teodor Nicolae Gheorghe, cealaltă victimă a polițiștilor de la Secția 16. Teodor a murit „ din cauza unei boli incurabile”. Bărbatul fusese gazat cu spray lacrimogen, în autospeciala poliției, cu geamurile închise, cu masca de protecție pe față și cu mâinile legate la spate. Mai apoi a fost abandonat.

În cazul lui Mihai, fratele lui Aladin, acesta a avut nevoie 25-30 de zile de îngrijiri medicale, după ce a fost snopit în bătaie, lovit cu pumnii, cu bocancii și bastoanele în zona capului, a pieptului, a mâinilor, dar și a picioarelor. Iar la final, Viorel Șeicaru, lider de sindicat, a urinat pe victimă.

„ În contextul lipsirii de libertate în mod ilegal a persoanei vătămate prin transportarea ei pe un teren viran situat la periferia mun. București (din zona străzii Drumul Dealul Armanului, sector 4) și în timp ce aceasta era încătușată, au exercitat pentru timp de aproximativ 30 de minute violențe fizice asupra acesteia, aplicându-i lovituri repetate cu corpuri contondente (bocanci, tomfă) în zona superioară a corpului, a capului, a membrelor superioare și inferioare, dar și în zona degetelor mâinilor și a tălpilor, după descălțarea acesteia.

În urma violențelor, persoana vătămată a suferit leziuni traumatice a căror gravitate a fost evaluată prin 25-30 zile de îngrijiri medicale.(...) Totodată, consideră judecătorul de drepturi și libertăți a fi necesar a explica de ce în secolul XXI comportamentul inculpaților, specific lumii interlope, de a transporta personale vătămate în locuri diferite contra voinței lor, de a o agresa pe una dintre ele în mod repetat prin lovirea cu obiecte dure în diferite zone ale corpului, precum cap, piept, coaste, degete, membre superioare, membre inferioare, tălpi necesită o reacție promptă din partea autorităților pentru a restabili un climat de securitate prin privarea de libertate a inculpaților care au efectuat actele vătămătoare ”, se arată în dosar.