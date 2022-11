Fratele lui Mihai Trăistariu, probleme financiare din ce în ce mai mari! Artistul încă îi trimite bani pentru a-l ajuta să se întrețină: "I-am plătit curentul 19 milioane că i-l tăiau" | EXCLUSIV

In articol:

Mihai Trăistariu este unul dintre cei mai apreciați artiști de la noi din țară. Și-a început cariera drept component al trupei Valahia, mai apoi adoptând o carieră solo. Cel mai de succes moment din cariera sa a fost reprezentarea României la concursul "Eurovision", în anul 2006, unde a ocupat locul 3 în clasament, cu piesa "Tornero".

Mihai Trăistariu, adevărul despre relația cu frații săi

Mihai Trăistariu mai are încă trei frați, însă se întâlnesc destul de rar. Fiecare locuiește în altă parte, unul dintre ei fiind plecat din țară. Artistul a stat de vorbă cu WOWbiz.ro și a povestit sincer despre relația cu frații săi.

"Eu mă înțeleg foarte bine cu frații. De când nu mai trăiesc părinții noștri, ne-am unit mai tare, doar că noi locuim toți patru în altă parte. Eu în Constanța, sora mea e în Iași, am un frate în Germania căsătorit și unul în Piatra Neamț. Ne întâlnim foarte rar, pentru că e complicat. Eu țin legătura cu fiecare și ei mai vorbesc pe net probabil. Ne înțelegem bine. Nu există să ne vedem pe an, de exemplu cu sora mea nu m-am văzut de vreo trei ani, cu cel din Germania de vreo cinci și cu cel din Piatra Neamț m-am văzut recent, că acolo mai am concerte și mai trag o fugă. O dată pe an mă văd cu Victor. Nici cu el nu mă văd prea des.", a declarat Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

Mihai Trăistariu își ajută fratele cu bani

În trecut, prin presă apăreau informații cum că Mihai Trăistariu își susține financiar unul dintre frați, având probleme mari cu banii. Timpul a trecut, iar WOWbiz a avut surpriza să afle că problemele nu s-au terminat, iar artistul îi este în continuare alături, ajutându-l financiar. Deși prețurile au crescut, cântărețul i-a plătit facturile fratelui său și i-a făcut și un cadou, pentru o ocazie specială.

"Acum o săptămână i-am plătit curentul și i-am plătit 19 milioane, mai exact 1950 de lei. Am sunat la firma de curent. M-a sunat fratele meu și mi-a zis că i-au luat curentul, că moare de frig în casă și i-am dat eu. Deci, îl mai ajut, ce să-i fac? Îi mai ajut cu întreținerea când se adună 7-8 luni, îi dau tot așa grămadă. Tot îl mai ajut. I-am mai trimis. Mâine chiar vreau să îi trimit 500 de lei, are o expoziție de pictură și soră-mea a zis să îi iau un costum pentru vernisaj să arate bine, să fie frumos pe 5 decembrie la expoziția lui din Piatra Neamț. Atunci îi trimit surorii mele și ea îi cumpără un costum. Deci îl mai ajut, ce să fac? Dacă eu m-am ales cu o viață bună, am zis să îi mai ajut măcar pe frați. Ceilalți nu apelează la mine, nu e cazul deocamdată. Soră-mea are o situație bună, cel din Germania are trei joburi, copii, se descurcă.", a mărturisit Mihai Trăistariu, în exclusivitate, pentru WOWbiz.ro.

