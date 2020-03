Și cum stă în casă, încearcă să facă tot felul de lucruri inedite pentru a profita din plin de această situație. Fuego a povestit în exclusivitate pentru WOWbiz.ro ce face toată ziua în această perioadă, Printre altele, am aflat că artistul de pregătește pentru concertul său pop-simfonic din 7 iunie, de la Sala Palatului, acolo unde va cânta alături de 140 de artiști și unde, mărturisește chiar el, va fi o sărbătoare spectaculoasă, cu invitați, un prilej numai bun să ne revenim după ce ieșim din criza actuală!

„Ei bine, eu nu mă prea plictisesc. N-am timp de asta și nici nu-mi dau voie. E foarte important ca în vremea de față să lucrăm mult cu mintea, să nu o lăsăm să zburde și să o punem permanent la treabă! Fac o mulțime de activități, dar o premieră este faptul că m-am apucat de grădinărit. Sigur, nu sunt neapărat foarte priceput, dar îmi îngrijesc florile din grădină, fac curățenia de primăvară și am grijă de pomi, mai ales că nu poate veni grădinarul meu! Mă mai poticnesc la copaci, dar e prilej să învăț lucruri noi și să mă pot descurca în orice situație mă pune viața”, a povestit Fuego.

Fuego petrece, în această perioadă de izolare, mai mult tim cu Simba, cățelul său

Mai mult decât atât, artistul este un mare iubitor de animale. Are un cățel pe care îl iubește ca pe ochii din cap și este extrem de fericit că, în această perioadă de liniște are ocazia să petreacă mai multă vreme cu el. “Câinele pe care-l am, Simba, frumosul Akita Inu, este mai fericit ca niciodată de faptul că eu stau în casă și-i sunt alături, am grijă de el, îl scot la plimbare și încerc să-l dresez. Asta cu dresatul e muncă grea, dar reușesc eu, nu mă las! Firește că pictez noi opere, mă informez, citesc mult, lucruri utile, nu banalități de pe internet, fac mâncare în casă, tot felul de bunătăți”, a precizat artistul.

Fuego a găsit o ocupație interesantă: recită poezii pe youtube!

Altfel, Paul Surugiu compune piese noi, scriu pentru proiecte viitoare. “Ba chiar m-am gândit că lumea are nevoie de artă pentru a se salva și cred din suflet că ea ne este liman acum. Astfel că am lansat o frumoasă inițiativă pe canalul meu de Youtube OFFICIAL – FUEGO-PAUL SURUGIU. Se numeste „DRAG DE POEZIE” și recit oamenilor poezii ale autorilor români contemporani. Mă ocup apoi să fac, cu echipa mea, tot felul de compilații pentru public, noutăți în online, încurajez oamenii și încerc să mă regăsesc. Nu am avut de aproape 4-5 ani o perioadă atât de lungă liberă, să stau efectiv în casă, dar nu mă plâng. Sper ca lucrurile să-și revină treptat și să ne reabilităm, în direcția corectă! Sunt cu sufletul alături de voi toți, vom depăși, uniți, responsabili și solidari vremurile pe care nu ne așteptam deloc să le trăim și sigur, dar sigur, totul va fi bine!” ne-a mărturisit artistul.