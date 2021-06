Fulgy a umilit în direct o dansatoare! Reacția incredibilă pe care a avut-o la adresa tinerei: ”Nu-mi place fata asta. Are o atitudine de arfe”

In articol:

Băiatul Clejanilor a avut o reacție șoc la adresa dansatoarei din emisiunea in care a fost invitat, acolo unde a fost invitat seara trecută. Fulgy și-a dat cu părerea despre atitudinea tinerei care dansa în emisiunea respectivă, după ce el ar fi salutat-o, iar ea nu i-a răspuns.

Astfel, în direct, fără nicio reținere, Fulgy a decis să-și spună părerea despre dansatoare: „ Chem acum 500 de fete, că nu prea-mi place de fata asta care dansează acum. Mi se pare că are o atitudine de arfe şi crede-mă, că în viaţă nu trebuie să ai arfe. Poate să fie numărul 1, că eu sunt numărul zero. Să fie sănătoasă, dacă ai o atitudine grandomană, nu o să câştigi, îţi spun din proprie experienţă. Când vezi un om, îi spui bună seara, nu îl tratezi în arfe şi fumezi ţigări, dar probabil te cerţi cu gagică-tu’, că m-ai văzut pe mine. Eu am spus bună seara, dar ea nu m-a salutat”, a spus Fulgy, în emisiunea la care a fost invitat.

Fulgy le-a cerut iertare părinților

Fulgy le-a cerut iertare Clejanilor, fiind conștient că și-a dezamăgit familia după aceste episoade în care a fost implicat. Tânărul a dezvăluit că de acum înainte vrea să se axeze doar pe carieră.

„ Îmi cer scuze în fața părinților mei, iar. Îmi cer scuze în fața prietenilor mei, iar. Îmi cer scuze în fața lui Dumnezeu, că m-am lepădat de el și am încercat drogurile. Sunt un om asumat. Îmi pare rău dragi copii, dragi părinți, dragi bunici că știu de droguri. Eu jur în fața lui Dumnezue, jur cu mâna pe Biblie, eu dacă o să mai consum vreodată ceva, este autodustrugere. Am învățat, am înțeles, iar acum vreau să îmi trăiesc viața liniștit”, a spus Fulgy, în cadrul unei emisiuni TV.