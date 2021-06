Fulgy, adevărul despre relația cu Antonia și Alex Velea: „Sunt în stare să merg și la pușcărie...”

In articol:

Fiul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani este implicat într-un scandal monstru, care ocupă de câteva zile bune prima pagină a tabloidelor. fulgy a fost prins sub influența subtanțelor interzise la volan, motiv pentru care a fost dus la INML pentru un test mai amănunțit. El a mărturisit că înainte să fie prins de polițiști, tânărul de 23 de ani s-a aflat alături de Alex Velea.

„În legătură cu ieri, nu pot să zic decât că trăiesc într-o ţară coruptă şi doar atât. Ieri m-am trezit, am mâncat, iar seară pe la 7-8 am fost la Alex Velea, prietenul familiei noastre. Am făcut un grătar cu toţi băieţii de la Golden Boy. Nu pot să spun că m-a turnat cineva, pentru că sunt nişte băieţi deosebiţi. De obicei în studiouri, nu la Alex Velea, se fumează... Eu vă jur că sunt plictisit de astea. După petrecerea de la Alex Velea, eu am plecat cu doi băieţi de-ai lui care nu aveau nimic la ei", a declarat Fulgy.

Fulgy, mesaj pentru Alex Velea și Antonia [Sursa foto: Instagram]

Ce spune Fulgy despre Antonia și Alex Velea

După ce le-a adus numele în acest scandal, Fulgy a revenit cu noi declarații despre ce doi. Fiul Clejanilor a mărturisit că ține foarte mult la cei doi și este în stare de multe pentru ei, chiar să meargă și la pușcărie.

„Vă rog frumos presa, sunt în stare să merg și la pușcărie pentru acești oameni minunați, Alex și Antonia. Au o familie frumoasă și cei mai simpatici copilași. Nu el stricati imaginea din cauza mea, vă rog frumos. Faceți-mă pe mine de râs, nu pe ei, pentru că ei sunt exemplul României de ”așa da””, a spus Fulggy, pe pagina sa de Instagram.