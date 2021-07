Fulgy, tras la răspundere în scandalul cu Ramona de la Clejani, după ce i-a adresat amenințări grave. Mâine se va prezenta la Judecătorie

In articol:

Fulgy este, din nou, în centrul atenției fiind implicat în tot mai multe scandaluri. Fiul Clejanilor și-a amenințat sora vitregă, pe Ramona Manole, fiica nelegitimă a lui Ioniță de la Clejani, iar tânăra i-a făcut plângere penală, fiind speriată pentru copiii ei. Acum, tânărul de 23 de ani urmează să se prezinte, în cursul zilei de mâine, la Judecătoria Sectorului 3 pentru ca magistrații să se pronunțe cu privire la speța în cauză.

„Toți prietenii m-au susținut și m-au îndrumat să merg la poliție. Eu vreau să știu un singur lucru, dacă eu am vorbit frumos, m-am comportat frumos, de ce să mă ameninți în halul acesta, de ce să-mi ameninți copiii? Cea mai mare supărarea a mea este că părinții lui nu iau atitudine. Acum întreb și eu statul român de ce acest băiat care crește căței, care crește maimuțe, care crește cine știe ce animale, de ce stă în libertate. Eu îl voi ajuta. Eu cu mâna mea îl bag în ospiciu pentru că a spus că vine să-mi vioeze fetele, că vine să mă violeze și pe mine pentru că mama mea am luat-o de la aeroport și era mai mult leșinată, am dat cu apă pe ea pentru că a auzit discuțiile de acolo că totul este virtual și vă dați seama, numai mamă să nu fii, așa cum și doamna Viorica se bătea cu pumnii în piept că își iubește copiii, la fel îmi iubesc și eu copiii și familia”, a mărturisit Ramona de la Clejani.

În ultima perioadă, băiatul Vioricăi de la Clejani a fost implicat în numeroase scandaluri și chiar, într-una dintre nopțile trecute, Fulgy a sesizat autoritățile cu privire la faptul că părinții lui îl țin sechestrat în casă.

Oamenii legii s-au deplasat imediat la locuința Clejanilor, acolo unde au făcut cercetări în acest caz. Acest lucru nu a fost adevărat, iar Fulgy a fost amendat cu 2000 de lei., a povestit Fulgy pe contul lui de Instagram.

Fulgy, arestat la domiciliu pentru 30 de zile

Magistraţii de la Judecătoria Sectorului 3 au decis ca Fulgy, băiatul lui Ioniță și al Vioricăi de la Clejani, să stea în arest la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Totul după ce tânărul de 23 de ani a lovit cu pumnul un jurnalist şi i-a furat telefonul mobil. Există o mare posibilitate ca Fulgy să ajungă în arest preventiv dacă va încălca această măsură a arestului la domiciliu.

Conform jurnaliștilor de la Antena 3, pe numele lui Fulgy s-a emis un mandat de arestare la domiciliu pentru următoarele 30 de zile. Băiatul lui Ioniță de la Clejani trebuie să respecte această măsură pentru a nu ajunge în arest preventiv. Fulgy a primit această măsură din partea magistraților după ce i-a furat telefonul mobil unui jurnalist de la o televiziune, iar mai apoi i-a dat un pumn. Victima a mers și a scos certificat de la Institutul de la Medicină Legală.