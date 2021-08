Fulgy, val de jigniri asupra lui Mădălin Voicu: „Mă respectă ăla și nu mă respecți tu?!”

Mădălin Voicu și Fulgy [Sursa foto: Facebook] 10:57, aug 6, 2021 Autor: Alexandra Gabriela

Fulgy face ce face și intră din conflict în conflict. După ce a jignit și a amenințat mai multe vedete din showbiz, de data aceasta acuzațiile controversatului artist s-au îndreptat către Mădălin Voicu. Așa cum și-a obișnuit urmăritorii, Fulgy i-a adresat cuvinte grele politicianului de etnie rromă.

Cântărețul, sub numele actual de „ Mr. Moft ” a spus despre Mădălin Voicu că l-a dezamăgit, ba chiar l-a și amenințat pe violonist.

„Foarte dezamăgit sunt de domnul Mădălin Voicu, care vorbește și nu știe nimic cu vioara. L-ai auzit și tu pe Marin Alexandru de la Ciocârlia? Păi, mă respectă ăla și nu mă respecți tu? Că te fac de comandă. Și muzical, și pe talent, bani și ce vrei tu. Mă faci tu pe mine sărac și de...? Așa vorbești tu[...]? Nu-mi găsiți răspunsurile și sunteți chemați să vorbiți de mine. Niște fraieri. Eu sunt bine, terminaților! La un moment dat ai spus, Mădăline, terminatule… că iei de alea, că nu ți se mai scoală. Te-a lăsat nevastă-ta, ca idee. Să moară familia mea, că se uită lumea că sunt diferit de toți. Sunt interesat, interesant, iar eu am numai de câștigat. Mulțumesc lui Dumnezeu că nu-s la pușcărie […]. ” a spus revoltat Fulgy.

Reacția lui Mădălin Voicu

Violonistul Mădălin Voicu a declarat că nu s-a simțit jignit de comentariul lui Fulgy și că nu ar putea să îi răspundă cu aceeași monedă. Mai mult, politicianul i-a sugerat lui Fulgy un tratament adecvat.

Totuși, violonistul a declarat că tatăl lui Fulgy l-a sunat și și-a cerut scuze pentru comportamentul fiului lui.

Cu toate acestea, Mădălin Voicu îi vede vinovați pe părinții controversatului artist de muzică trap.

„ Primii vinovați sunt părinții. Fulgy este o persoană bolnavă. Medicii trebuie să-i ofere tratamentul adecvat. Nu am simțit niciun fel de revoltă față de ce a spus despre mine. Am fost, totuși, un pic mirat, pentru că aici este vorba și de etnie, eu sunt cunoscut ca „șeful țiganilor”, dar asta este. Îmi este frică de ce va ajunge să facă peste un an, doi dacă va fi lăsat, în continuare, în pace. Mi-e milă de el, dar și de părinții lui. Nu-i poți răspunde cu aceeași monedă unui om bolnav. Tatăl lui m-a sunat, și-a cerut scuze în numele lui. Nu doar el, ci și alte persoane .” a mărturisit Mădălin Voicu.