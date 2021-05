Mădălin Voicu s-a plâns că a rămas sărac! Cum arată de fapt ”palatul” din București în care locuiește politicianul! Vila este clădire de patrimoniu! EXCLUSIV

In articol:

Mădălin Voicu a mărturisit că a cheltuit toată averea în ”despărțiri și divorțuri” și că nu deține nici o proprietate pe numele lui. Totuși, Mădălin Voicu locuiește și acum într-un adevărat palat în zona Dacia, cu ieșire direct la parcul care poartă numele tatălui său, renumitul violonist Ion Voicu.

Mădălin Voicu: ”Am vândut colecția de ceasuri”

”Eu am făcut multe case și am rămas fără în urma unor despărțiri și divorțuri. M-am întors în casa părintească, la mama. N-am nicio proprietate în acel imobil în care spui tu că valorează două milioane de euro, nu știu cum l-ați evaluat voi. Problema e că eu nu sunt proprietar acolo: unul din apartamente aparține fiului meu, Tudor, celălalt apartament aparține surorii mele, Raluca. Deci eu sunt izmene pe călător. Eu nu sunt proprietar al niciuneia din casele, clădirile pe care în timp, le-am cumpărat, le-am oferit, și am rămas cum zice țiganul ”corcoro”, adică singur. Ca dovadă, în afară de ceasurile pe care sunt pasionat să le colecționez, din care au rămas doar trei, pentru că a trebuit să le vând, nu pot să spun că sunt un om bogat. Nu sunt sărac pentru că am eu sufletul bogat”, a dezvăluit Mădălin Voicu în emisiunea ”40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Vila familiei Voicu din București

Imobilul în care locuiește familia lui Mădălin Voicu este cu adevărat impresionant și e foarte posibil ca evaluarea de 2 milioane de euro să nu fie deloc exagerat în ceea ce privește valoarea acestuia. Micul palat se află în zona ambasadelor și a unor reședințe de ambasadori, iar prețurile unor imobile asemînătoare din zonă ajung și la 4-5 milioane euro.

Bila impresionantă a familiei Voicu

Vila familiei Voicu este o adevărată bijuterie arhitecturală iar curtea clădirii are o portiță care dă direct în parcul Ion Voicu. Pe acolo, în copilărie, Mădălin dar și mama lui se furișau de pe proprietatea familiei și se jucau în voie cu ceilalți copii.

Vila este moștenire de familie

Unul din saloanele vilei a fost realizat pentru marele violonist Ion Voicu. Aici era locul în care maestrul lucra ore întregi în fața partiturilor. Etajul este al Ralucăi, sora lui Mădălin Voicu și fost soție a pictorului Sabin Bălașa. Aceasta a inaugurat în 2002, ”Mica Academie de Arte”, cu o grădiniță, creșă și afterschool. Pe vremuri, camerele grădiniței erau închiriate de diverse personalități, cum ar fi Longhin Heliade Rădulescu, nepotul lui Ion Heliade Rădulescu.

Clădirea, care acum face parte din Patrimoniul Național, a fost naționalizată de comuniști și recuperată de familia lui Mădălin Voicu după revoluția din 1989.