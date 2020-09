La 46 de ani, Gabriela Cristea a pozat din nou provocator, spre uimirea fanilor ei. Imaginea este realizată în dormitor, iar soția lui Tavi Clonda are pe ea doar un costum de baie dintr-o bucată și o cămașă transparentă, desfăcută. Gabriela nu pare machiată iar fotografia postată nu pare să fie editată, așa cum fac ”influencerițele” din mediul virtual.

Gabi Cristea, moment de sinceritate maximă: ”Eu, când grasă...”

In articol:

Textul alăturat imaginii este unul extrem de sincer, care pare să-i fi impresionat pe fanii brunetei chiar mai mult decât fotografia.

Gabi Cristea, fotografia de 10.000 like-uri

”Eu, plină de calități și defecte, încercând să fac totul așa cum mă taie pe mine capul, în stilul meu, fără să îmi pese sau să mă afecteze ce zic cei din jurul meu. Eu, când grasă, sând subțire, când sus, când la pământ, când abordabilă, când rece ca o stâncă. Și tot eu, prietenul dar și dușmanul meu, plină de iubire, înfrântă de iubire, dar cu inima întreagă, gata să străbat orice cale.

Am dăruit și am primit, mi-am învățat lecțiile, am căzut în genunchi de zeci de ori, dar m-am ridicat de tot atâtea ori ca pasărea Phoenix, am străbătut cărări folositoare, dar m-am și pierdut în labirinturi inutile. Eu, copila naivă, femeie, iubită, soție, mamă... eu, forța universului. Așa sunt eu... pentru că Dumnezeu mă iubește”, a scris Gabriela Cristea pe contul ei de socializare.

10.000 like-uri în 24 de ore

Postarea Gabrielei Cristea a avut peste 10.000 like-uri și 800 de comentarii în doar 24 de ore. Foarte multe comentarii au venit, culmea, de la femei, care au lăudat-o pe Gabriela Cristea pentru curajul și sinceritatea ei. Au fost și câteva voci care au criticat-o că ”nu știe decât să facă poze”, însă majoritatea au fost comentarii pozitive.

Gabriela Cristea, tot mai îndrăzneață[Sursa foto: Facebook Gabriela Cristea]

Fotografia cu Gabriela Cristea în costum de baie este, probabil, cea mai îndrăzneață de la pictorialul Playboy încoace. Bruneta a pozat dezbărcată în urmă cu 20 de ani în paginile revistei pentru bărbați iar imaginile realizate au fost extrem de apreciate de cititori. De atunci, Gabriela Cristea s-a ferit să mai pozeze atât de goală, chiar dacă paparazzi au mai surpins-o fără sutien, imediat după nunta cu Marcel Toader.