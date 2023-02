Gabriela Cristea a recunoscut cu ce problemă se confruntă întreaga sa familie. Cei patru se manifestă la fel: ”Toată lumea”

In articol:

Gabriela Cristea și Tavi Clonda sunt căsătoriți din anul 2015, timp în care au clădit una dintre cele mai frumoase și apreciate familii din lumea mondenă.

Prezentatoarea și artistul au două fete împreună, care le seamănă leit și care, se pare că, au luat totul de la ei.

Astfel că acum, întreaga familie, de la mic la mare, se confruntă cu aceeași problemă.

Gabriela Cristea a recunoscut cu ce problemă se confruntă întreaga sa familie [Sursa foto: Facebook]

Întreaga familie Cristea-Clonda sforăie

Fiind deschisă cu fanii săi, în cadrul unei emisiuni TV, fără să se sfiască în vreun fel, prezentatoarea a recunoscut cu ce se confruntă ea, soțul, dar și cele două fetițe pe care le au împreună.

Vedeta spune că în familia lor este un lucru normal ca toată lumea, pe timpul somnului, să sforăie.

Fie că sunt obosiți sau nu, dar mai ales atunci când sunt, cei patru se întrec în sforăituri, astfel că niciunul nu este deranjat de zgomotul pe care-l produce cel de lângă.

„Toată lumea sforăie, începând cu mine. Eu dacă sunt foarte obosită, sforăi foarte tare. Dar și Tavi sforăie, și fetele sforăie, deci este bine. Suntem o familie de sforăicioși.”, a spus Gabriela Cristea, în cadrul unei emisiuni TV.

Gabriela Cristea are probleme de sănătate

De altfel, pentru prezentatoare, sforăitul nu este singura problemă cu care se confruntă. De mult timp, Gabriela Cristea se luptă cu o infecție pe care o are în corp și care, de fiecare dată când are sistemul imunitar scăzut, se activează și îi dă mari bătăi de cap.

Lipsa timpului liber a împiedicat-o să se axeze pe rezolvarea problemei și tot din cauza programului încărcat a ajuns să își și neglijeze stările și nevoile.

Însă este hotărâtă ca de acum încolo să se pună pe ea pe primul loc și să fie mai atentă la ce îi transmite corpul, căci trebuie să fie bine pentru fetele sale.

"Anul trecut am avut mai multe probleme de sănătate, și asta pentru că am muncit foarte mult și nu prea am avut timp să mă ocup de mine. Am o infecție, se pare, în corp, care recidivează de fiecare dată când sistemul meu imunitar scade. Încerc să rezolv aceste probleme”, declara vedeta, în urmă cu ceva timp, conform Viva.