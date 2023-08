Gabriela Cristea, dezvăluiri șocante! La ce au fost supuse fiicele sale și ale lui Tavi Clonda?! Victoria și Iris au trăit asta pe pielea lor! Prezentatoarea TV a luat măsuri imediat împotriva bullyingului la care au fost supuse cele mici

In articol:

Gabriela Cristea nu s-a abținut și a făcut mărturisiri despre situația cu care s-au confruntat cele două fiice ale sale.

La ce au fost supuse fiicele Gabrielei Cristea și a lui Tavi Clonda

Victoria și Iris au trecut printr-un episod de bullying, chiar atunci când erau la grădiniță. Ce a spus prezentatoarea despre perioada aceea?

În urmă cu ceva timp, vedeta nu s-a putut abține și a fost mai sinceră ca niciodată. Ea a vorbit despre o perioadă mai puțin plăcută prin care au trecut cei doi copii ai săi. Se pare că atunci când mergeau la grădiniță, Iris și Victoria au fost victimele unui episod de bullying, astfel că prezentatoarea a luat toate măsurile necesare și a încercat să gestioneze situația. În același timp, vedeta le-a oferit explicații celor două fiice, astfel încât să nu rămână marcate de acest eveniment.

„Fetele, la momentul ăsta, sunt foarte liniștite și fericite la grădiniță. Apropo de bullying, da, din păcate am trăit un asemenea episod, dar am încercat să-l gestionăm așa cum am știut noi mai bine, am lucrat împreună cu directoarea grădiniței și, până la urmă, toate lucrurile s-au rezolvat și toate sunt spre bine.”, a mărturisit Gabriela Cristea pentru viva.ro .

Cum a reușit Gabriela Cristea să gestioneze situația cu care s-au confruntat Victoria și Iris

Gabriela Cristea este o o soție iubită și o mamă împlinită, iar acest lucru se poate observa din simplul fapt cum vorbește despre faimila ei și cum se afișează cu cei dragi. În interviul acordat, prezentatoarea a mărturisit că a folosit tactul și delicatețea pentru a rezolva episodul de bullying, la care au fost supuse cele două fiice ale sale.

Astfel că ea și soțul ei au reuțit să le liniștească pe fete și să ajungă pe un făgaș normal.

Totodată, vedeta a precizat faptul că bullyingul a devenit prezent în toate instituțiile de învățământ, însă cel mai important lucru este acela să oferi copilului încredere și să se poate descărca la părintele lui. Aceasta a spus că dacă copilul are încredere și înțelegere de acasă, cu siguranță va fi liniștit și va trece mai ușor peste probleme.

„Evident, și cu tactul și delicatețea de care noi am fost în stare, am reușit să le punem pe un făgaș normal. Din păcate, bullyingul e prezent în toate instituțiile de învățământ, dar, atâta timp cât îi dai încredere copilului tău că poate să vorbească cu tine și să aibă în tine o persoană căreia poate să i se confeseze, copilul, cu siguranță, va fi liniștit și va accepta că poate să vorbească cu tine și să-și rezolve problemele ajutat fiind de tine, ca părinte.”, a mai spus prezentatoarea TV, pentru acceași sursă citată.