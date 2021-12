Gabriela Cristea, prinsă în ofsaid: ”În toate pozele ești așa slabă și la televizor te arată grasă”. Prezentatoarea, criticată după ce și-ar fi editat pozele

In articol:

Gabriela Cristea este una dintre cele mai cunoscute prezentatoare de televiziune de la noi din țară. Vedeta este de foarte mulți ani pe micile ecrane și chiar dacă a făcut o pauză, după ce a născut, bruneta a revenit la TV. De când a revenit la cârma unei emisiuni, Gabriela Cristea este tot mai activă și în mediul online, acolo unde postează ce face de zi cu zi.

Citeste si: Gabriela Cristea, criticată dur de altă femeie după ce a apărut în emisiune nevopsită. Ce defect au remarcat internauții

Gabriela Cristea, criticată pe internet

Pe lângă mesajele frumoase, moderatoarea TV primește și multe comentarii urâte, fiind criticată de faptul că-și modifică pozele. ”Eu nu inteleg deloc....cum Gabriela, in toate pozele esti asa de slaba si la televizor te arata grasa....acolo esti o alta persoana; da, stiu ai sa spui, ca asa deformeaza imaginea televizorul/ Doamne, in prima poza se vede clar,că i s-a lungit gâtul lui săracul Tavi😂/ Și oglinzile astea cum strica ele silueta! 🤦/ Doamne sfinte ,cata editare pe pozele acestea. Oare fără editare nu se poate!? Sau ne speriem de ce ne arata realitatea?/ Săraca cabina de duș, s-a indoit toată 🤯🤯 de ce oare nu ne accepta așa cum suntem, nu sunt absurda mai folosești o lumina, o umbra dar nici sa incerci sa iti faci talia mica si in oglinda se vede ca este mare..... ar trebuii sa promovați si fete cu forme, ești frumoasă și așa nu trebuie să fii perfectă.

Citeste si: Fuego a confirmat, în sfârșit! Artistul s-a săturat să tot ocolească răspunsul: "E adevărat 100%...- bzi.ro

Citeste si: Gabriela Cristea, criticată dur de altă femeie după ce a apărut în emisiune nevopsită. Ce defect au remarcat internauții

Eu Nu prea ma bag in seama dar poza reflectata in oglinda nu prea e aceeași ca cea din poza. Zic și eu…. Numa dacă te uiți la cordon și vezi diferența. E ca la jocul ăla… care e diferența dintre poze. Sint 3 greșeli… aici sint mai multe. Îmi pare rău Gabriela eu chiar ador multe la tine s-ar aici ai cam luat-o pe arătura”, sunt doar câteva comentarii la adresa Gabrielei Cristea.

View this post on Instagram A post shared by Gabriela Cristea (@bygabrielacristea)

Distribuie pe: