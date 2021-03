Gabriela Cristea reacționează după ce Maria Contantin a făcut-o supraponderală și rea: „Nu este nici prima, nici ultima”

In articol:

Gabriela Cristea a fost târâtă fără voia ei într-un scandal! Mai exact, Maria Constantin, următoarea soție după ea a lui Marcel Toader a ieșit public în urmă cu doar o zi și a povestit lumii cuvintele cu care o caracteriză fostul om de afaceri pe prezentatoarea TV.

„A cincea soție. Dacă eu am fost a șasea, ghici ciupercă ce e? În momentul de față am observat că are problemă cu greutatea.

N-o cunosc personal. Din descrierile fostului soț... îmi spunea că este o femeie foarte rea. Fostul soț mi-a zis, care din păcate nu mai este. Asta e din descrierile lui”, a declarat Maria Constantin.

Gabriela Cristea nu a stat cu mâinile în sân și a reacționat, după ce cuvintele jignitoare au ajuns și la urechea ei. Bruneta nu s-a arătat deloc „mișcată” de caracterizarea acesteia, ba mai multe că nici măcar nu o interesează.

Ce spune Gabriela Cristea despre cuvintele grele adresate de Maria Contantin

Prezentatoarea TV nu a vrut să dea apă la moară acestui scandal, astfel că, aceasta nu a continuat șirul jignirilor. Ba mai mult, spune că Maria Contantin nu e nici prima și nici ultima care o să o vorbească de rău pe la televizor, însă ei nu-i pasă, pentru că este ocupată să aibă grijă de viața ei.

„Mă interesează atât de puțin încât....Nu am avut curiozitatea să ascult, nu am avut răbdarea și nici timpul necesar. Nu este nici prima, și nici ultima care o să mai facă treaba asta. Noi avem alte preocupări. Noi avem o viață mișto. Este departe de mine. Este o chestie de trecut, nici nu mai țin minte că mi s-a întâmplat așa ceva în viața asta. Nu mă mai sperie treaba asta. Eu nici nu o cunosc pe doamna. Nu mi-am permis niciodată să spun ceva urât la adresa cuiva”, a declarat Gabriela Cristea, la un post de televiziune.

Gabriela Cristea a avut un mariaj cu omul de afaceri Marcel Toader. După divorț, au ieșit la iveală mai multe informații cu privire la infidelități și la violențele la care era supusă bruneta. Acum, aceasta trăiește o frumoasă poveste de dragoste alături de Tavi Clonda, cu care are și două fetițe superbe.

Maria Constantin: „N u am zis nenică mare chestie”

Blondina spune că s-a interpretat greșit și că ea nici măcar nu a cunoscut-o personal pe Gabriela Cristea, iar cuvintele grele pe care le-a spus în direct sunt, de fapt, cuvintele lui Marcel Toader și nicidecum părerea ei personală despre brunetă. Ba dimpotrivă, Maria Contantin chiar o consideră pe prezentatoarea TV o femeie frumoasă.

„S-a ajuns dintr-o simplă chestie pe care am spus-o, a explodat așa toată lumea. Dar ce am spus? Că nu am zis nenică mare chestie. Era ceva de genul cu trei defecte ale Gabrielei Cristea, dar eu am spus că nici n-am cunoscută pe Gabriela Cristea vreodată față-n-față. A trebuit să spun ceva și am zis din spusele altora și din ce am observat eu. Oricum consider eu și din fotografiile mult mai vechi că mi se pare o femeie foarte frumoasă. Și atât am apucat să spun pentru că am observat că este la un reality show, am văzut că mna a mai luat în greutate, e normal, după două sarcini”, a spus cântăreața.