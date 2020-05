In articol:

Gabriela Cristea, despre moartea mamei sale

Gabriela Cristea și-a pierdut mama în urmă cu zece ani, după ce femeia a murit din cauza unor complicații medicale. Vedeta de televiziune nu a participat atunci la înmormântarea mamei sale șia refuzat să facă declarații în acest sens. Gestul ei a atras însă critici din partea multor persoane din jurul ei.

„A fost o presiune foarte mare pentru mine. E greu de explicat în cuvinte ce am avut eu, ce am simțit eu, iar legătura dintre mine și respectul pe care i-l port și lucrurile pe care le fac acum când nu mai este nu o să le povestesc. Mi se par prea intime”, a povestit Gabriela Cristea în cadrul unei emisiuni de televiziunea.

Mătușa Gabrielei Cristea povestit în urmă cu zece ani că vedeta de televiziune a regretat că nu și-a vizitat mama la spital, deși a fost ultima ei dorință. Didina Cristea era bolnavă de pancreatită și s-a stins după trei intervenţii chirurgicale dificile la care a fost supusă.

a declarat mătuşa Gabrielei Cristea.

„Păcat că a plecat prea devreme dintre noi. Era un om extraordinar, pe care-l plânge toată lumea. A fost o persoană care nu merită s-o uiţi şi nici n-o s-o uit vreodată. Aş vrea să mă ia şi pe mine, să nu mă lase aici singur. Dacă Gabriela venea s-o vadă pe maică-sa poate nu murea”, tatălui Gabrielei Cristea.