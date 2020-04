Gabrila Cristea și Tavi Clonda au anunțat că sunt izolați la domiciliu din cauza pandemiei de coronavirus și de atunci au foarte multă grijă la activitățile pe care le fac. Cei doi soți au și două fetițe, motiv pentru acre trebuie să fie extrem de atenți la igienă.

Astfel, Gabriela Cristea și Tavi Clonda au început să dezinfecteze chiar și banii. Vedeta a postat pe contul ei de socializare un video în care Tavi Clonda spală de zor mai multe bancnote.

„E prima oară când umblu cu bani. Azi am fost nevoit că am plătit și am primit un rest. Și spăl banii, boss”, spune Tavi Clonda în videoclipul postat pe Instagram.

Tavi Clonda i-a spălat atât de mult încât soția lui i-a atras atenția în glumă că nu îi va mai putea folosi.

„Nu, măi iubire că se strică de tot. Nu-i mai folosim după aia. I-a dat și cu dezinfectant de spital... Doamne ferește. Așa este, panica e mare”, i-a răspuns Gabriela Cristea soțului său.

Imediat după această operațiune, cântărețul a lăsat banii la uscat.

„Bravo, iubire și acum te speli și tu pe mâini”, a continuat Gabriela Cristea.

Momente critice pentru Gabriela Cristea. "Ţara arde şi..."

Gabriela Cristea se află în izolare la domiciliu alături de Tavi Clonda şi cele două fetiţe ale lor. Perioada aceasta este una dificilă pentru toată lumea, iar izolarea a devenit şi mai grea pentru Gabriela Cristea şi familia ei. Vedeta a postat pe contul ei de Facebook un scurt filmuleţ şi a spus că a rămas fără curent.

Deşi Gabriela Cristea părea destul de calmă în video, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre tonul mesajului postat pe Facebook. Vedeta este îngrijorată că a rămas fără căludură şi apă caldă, mai ales că acasă se află şi cele două fetiţe mici care ar putea fi predispuse la răceală.

, a spus Gabriela Cristea.

