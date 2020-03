Gabriela Cristea se află în izolare la domiciliu alături de Tavi Clonda şi cele două fetiţe ale lor. Perioada aceasta este una dificilă pentru toată lumea, iar izolarea a devenit şi mai grea pentru Gabriela Cristea şi familia ei. Vedeta a postat pe contul ei de Facebook un scurt filmuleţ şi a spus că a rămas fără curent.

Deşi Gabriela Cristea părea destul de calmă în video, nu se poate spune acelaşi lucru şi despre tonul mesajului postat pe Facebook. Vedeta este îngrijorată că a rămas fără căludură şi apă caldă, mai ales că acasă se află şi cele două fetiţe mici care ar putea fi predispuse la răceală.

"S-a prajit cablul de alimentare electrica si am ramas fara curent si implicit fara caldura, apa calda etc. Practic nimic nu mai functioneaza si suntem cu doi copii mici acasa. La noi e “distractie”, la voi cum e? Tavi Clonda", a scris Gabriela Cristea pe pagina ei de Facebook în urma cu puţin timp.

Momente critice pentru Gabriela Cristea. Internauţii i-au venit în ajutor cu sfaturi

Postarea Gabrielei Cristea i-a făcut pe fanii ei să reacţioneze şi i-au venit în ajutor cu sfaturi despre cum ar putea să iasă cât mai repede din impas, dau cel puţin ce ar trebui să facă pe viitor pentru a evita astfel de momente.

"Când a fost zăpada aceea cu cod galben (in Dolj) am rămas fără curent fără apa fără caldura ... am doua fetițe de 2 ani s 5 ani!!!! Mam trezit la 1 noaptea și totul oprit!!! A venit la 10 dimineața!!! Răbdare și un generator sa cumpărați pe viitor!!!!", "Ma gandesc la Iris si Victoria ,sa nu le fie frig ,doamne ajuta sa remedieze cat mai urgent defectiunea.Cele mai frumoase flori.. .va ador.", "Noi avem un calorifer electric la bloc , pentru orice eventualitate . ( sa îți iei un generator)", sunt doar câteva dintre sfaturile fanilor de pe Facebook.