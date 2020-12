Gabriela Firea a spus tot adevărul despre abuzurile primite din partea tatălui! Cum a reușit să treacă peste perioada grea: "L-am lăsat singur..."

Gabriela Firea

In articol:

Deși este una dintre cele mai cunoscute prezențe feminine din lumea politică, Gabriela Firea a avut parte de o viață destul de dificilă. În cadrul unui interviu, fostul edil al Capitalei și-a deschis sufletul și a vorbit despre bătăile primite din partea tatălui, dar și despre divorțul care i-a marca întreaga viață.

Gabriela Firea, declarații uluitoare despre copilărie

Gabriela Firea nu a avut o viață liniștită, ci dimpotrivă. Atunci când era copil, tatăl ei avea serioase probleme cu băutura și mai tot timpul îi agresa fizic atât pe mama ei, cât și pe ea și ceilalți frați. De asemenea, fostul primar al Bucureștiului declara faptul că a convins-o pe mama ei să divorțeze, tocmai pentru a scăpa de calvar.

Citeste si: Pepe dă peste cap showbizul. Condiție extremă pentru Raluca Pastramă. Dacă vrea pace... - evz.ro

Citeste si: Bill Gates a anunţat data când se va termina pandemia de COVID-19. “Oamenii ar trebui să înțeleagă…” - bzi.ro

Citeste si: Gabriela Firea, în doliu! Anunțul trist făcut de fostul edil al Capitalei: „Drum lin spre locul fără durere și suspin”

Acest lucru s-a și întâmplat, atunci când omul politic avea vârsta de 14 ani. Alături de mama ei și de ceilalți frați, Gabriela Firea a decis să îl părăsească pe tatăl ei și a plecat de acasă.

Gabriela Firea[Sursa foto: Facebook]

Citeste si: Gabriela Firea l-a lăsat pe Robert Negoiță fără un teren de 250.000 euro, la două luni după ce i-a botezat băiețelul! EXCLUSIV

„Avea mari probleme cu băutura şi, normal, cu serviciul. Mama, după ce că le avea pe ale ei pe cap, trebuia să mai bată şi pe la tot felul de uşi să-i găsească din nou de lucru, după ce el îşi pierdea slujba. La un moment dat nu mai avea unde să se ducă, pentru că-l ştia toată lumea ca pe un cal breaz. Bea foarte mult şi ne bătea şi pe noi, copiii, şi pe mama. Până la urmă am hotărât să-l părăsim. Chiar îmi revendic meritul că eu am convins-o pe mama să divorţeze. Aveam 14 ani. L-am lăsat singur în apartament şi am plecat cu toţii.”, a povestit Gabriela Firea în interviu.