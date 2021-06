Gabriela Firea dă cărțile pe față! Ce s-a întâmplat între ea și Simona Gherghe: „Și-mi pare rău că din cauza acestui incident...”

Gabriela Firea și Simona Gherghe [Sursa foto: Instagram] 13:52, iun 24, 2021 Autor: Madalina Kovacs

Gabriela Firea, dezvăluiri fără perdea despre cum este în prezent prietenia dintre ea și fosta colegă de breaslă Simona Gherghe. Fostul edil al Capitalei a fost în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” și răspuns la mai multe curiozități.

Gabriela Firea, dezvăluiri despre cum s-a răcit prietenia între ea și Simona Gherghe

Se pare că totul s-a rupt atunci când au avut loc alegerile locale. Atunci, Răzvan Săndulescu, soțul Simonei Gherghe, a acceptat să fie șeful campaniei electorale a principalului ei contracandidat, Nicuşor Dan. Vestea nu a încântat-o deloc pe Gabriela Firea, care spera ca lucrurile să stea total diferit. Până la acel moment, fostul primar al Bucureștiului o considera pe prezentatoarea TV asemenea unei surori.

„ Viaţa ne-a adus în această situaţie. Eu ţin la Simona în continuare, nu pot să şterg cu buretele anii petrecuţi împreună în trustul Intact. Faptul că am avut o afinitate, una pentru cealaltă, încă de la început, de la venirea Simonei de la Iaşi la Bucureşti. Întotdeauna mi-a plăcut de ea şi am sprijinit-o, vizibil şi invizibil. Am avut şi acele două proiecte muzicale, două cd-uri lansate împreună.

Vă daţi seama că am suferit atunci, eu eram în discuţii cu Răzvan Săndulescu, soţul ei, pentru o colaborare în vederea campaniei electorale şi, din motive care mie îmi scapă, a decis să meargă, să lanseze campania de marketing politic pentru contracandidatul meu. Nu vreau să intru mai mult în amănunte. Poate că aşa a fost să fie”, a explicat Gabriela Firea la Kanal D.

„ M-am emoţionat pentru că am iubit-o foarte mult pe Simona”

Fostul edil spune că șocul a fost cu atât mai mare cu cât ea și Simona Gherghe aveau o relație foarte bună, iar prezentatoarea TV a fost pe la mai toate evenimentele importante din viața Gabrielei Firea.

„Sentimentele mele pentru Simona nu se vor modifica absolut niciodată. Rămân, într-adevăr, cu această tristeţe, că putea să fie altfel. Putea să fie, cu totul, altfel, dar aşa a fost viaţa. Viaţa ne aduce şi multe surprize, unele neplăcute.

M-am emoţionat pentru că am iubit-o foarte mult pe Simona, şi încă o iubesc în continuare, şi-mi pare rău că din cauza acestui incident, nu ne mai putem manifesta această prietenie, pentru că, vă daţi seama, noi participam una la evenimentele celeilalte, formam aşa o familie.

Simona a fost la nunta mea, a fost domnişoară de onoare, la botezul lui David, al lui Zian. Şi eu am participat la evenimentele lor de familie şi mă simţeam un membru al familiei, şi ea, membru al familiei mele. Vă daţi seama, dată fiind această situaţie, din păcate, relaţia cunoaşte o transformare, nu aş spune neapărat o răcire”, a mai adăugat aceasta la emisiunea lui Denise Rifai.